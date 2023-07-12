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港聞

港聞二

時裝化妝品店前線：增聘追不上流失 調整待遇方出路

【明報專訊】本報訪問兩名零售業從業員了解前線對行業前景看法。有年輕的服裝店兼職售貨員嘆長時間站立，工資與工作量不成正比，畢業後已轉投其他行業；有入行逾20年的售貨員指從事銷售工作具壓力，月薪或不穩定。不過，兩人都指輸入外勞對他們影響不大，認為調整薪酬待遇才是出路。

將離職者：逾半員工兼職 每月五六人辭工

22歲的阿希（化名）在連鎖服裝店兼職約3年，今年大專畢業的他已找到另一全職工作，即將離職服裝店。他說服裝店時薪70元，「對比起工作量差一點」，時薪80元才算合理；因店舖位於沙田，客流量極高，但人手遠遠不足，「真是太多客、太忙，亦不是個個（同事）返到工」，兼職員工佔逾半人手，每月有5至6人離職，增聘速度不及流失率，「始終後生有更多選擇，有更加好的就會去找新的（工作）」。

阿希即將做的全職工作並非零售業，「有想過做零售，但都是覺得辛苦，要對人、長時間企，新工作不用服務客人」。他指同事之間均認為外勞計劃對他們的影響不大，「服裝店應該都是想請一些後生有活力，外勞未必是它們首選」。

資深員工：客人評分少於9.3 高層便問責

從事售貨員逾20年、任職連鎖化妝品店的陳小姐形容，銷售工作有一定壓力，旺季時每天工作12至13小時，公司對員工服務態度亦會嚴謹「把關」，每次均會要求客人評分，以10分為滿分，一旦平均分少於9.3，管理層便會問責，年終檢討報告亦會參考評分，影響薪酬調整及花紅派發。她引述熟客稱會以「尚有進步空間」為由而酌情扣分，故前線服務態度再好，都難以控制評分達到公司要求。

陳小姐說，以新入職員工為例，薪金與佣金比例約6：4，若員工某月未能達到指定銷售目標，例如未能成功推銷指定品牌整個系列的產品，月薪將大減；公司就衣著打扮及服務態度均有如學生上學般的紀律要求，有年輕人入職首兩周便因未能適應辭職。

對於政府計劃輸入外勞，她指本港與內地員工對美妝及時尚觸覺有差異，相信公司會優先招聘本地人以迎合客戶需要。惟她認為現時人手不斷流失，公司應調整薪酬待遇，否則在其他公司以較高薪酬及較少工作量作賣點招聘下，擔心公司難以挽留「生力軍」。

（輸勞系列˙三）

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