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港聞二

內地分店多 連鎖眼鏡店稱期待輸勞 「眼鏡88」指業界長缺一成人手 倘獲批「用盡」配額

【明報專訊】政府宣布擴大外勞計劃26個工種，涉基層人士職位，包括售貨員等零售職位。「眼鏡88」集團董事總經理鄭學玉接受本報訪問時表示，有分店曾因人手不足而暫停營運，目前業務已恢復到新冠疫情前約九成，尚欠一成人手配合復蘇，對新政策「好期待」，「可以的話我一定會用盡（配額）」。集團在內地有近80間分店，他稱如申請獲批，預計可從大灣區其他城市的分店調配人手來港，即時補充職位。

明報記者 李浮南 施晉宇

政府統計處數據顯示，以每年3月計算，零售業於2021年有近3000個職位空缺，零售商約6.2萬間，就業人數約25萬；至2023年步入後疫情時代，空缺較2021年增近3400個，零售商增逾3000間，從業員則少約2000人（見表）。以所有僱員計算，2022年零售業每月工資中位數是各行業中第二低，為1.38萬元，按年同期升1.9%；每小時工資中位數為55元。

涉專業知識 指新人多怕「記嘢」不入行

「眼鏡88」業務遍及香港、內地、澳門及東南亞等地，有近200家分店，香港及內地各佔約80間。鄭學玉表示，業界一般稱店內售貨員為「視光顧問」，負責眼框調校等銷售工作，但不能為顧客檢查眼睛，集團會為新入行者提供短期內部培訓，例如基礎眼鏡知識等。鄭稱業內一直人手短缺，除視光師，視光顧問亦缺人，他指因眼鏡銷售涉專業知識，不少新員工「怕辛苦」及「記嘢」，寧願「賣鞋賣衫」都不入行，故行內長期缺10%人手，相反在大灣區的人手則供應充足。

曾數周無人應徵 近年結束港逾廿分店

談到招聘困難方面，他慨嘆「遞紙都無人遞」，最長曾數星期無人應徵，「應承了來見工，跟住interview（面試）那天又不出現」，目前主要靠員工推薦以補充人手。被問到有否調整薪金吸引人才，他強調集團按市場調整工資，「當然你不能夠太誇張（人工）去請人，無意思的」。

他說，每間分店需最少3人，包括兩名視光顧問，過去數年結束了廿多間本地分店，「一來當然疫情生意艱難，二來人手亦都不足夠」，需聚焦「有能力做到好生意」的分店，整合人手。

對於政府放寬輸入外勞，鄭學玉稱「當然好期待」，又指集團20多年前已在內地擴展業務，如申請獲批會從大灣區其他城市的分店調配人手，補充視光顧問。他以澳門分店為例，來自內地的外勞員工收入比在內地時增加五成，故認為他們會非常樂意到港工作，屆時亦會安排即日來回工作，可避免影響香港資源。

邵家輝稱業界缺3萬人手 加薪仍難聘足

批發及零售界議員邵家輝表示，據他今年首季統計，業界現時欠缺大約3萬人手，涵蓋售貨、上貨及運輸等職務，故業界普遍支持政府放寬輸入外勞。他稱業界工資水平按年升至少一成，甚至兩三成，「否則僱員連見工都未必肯現身」；惟目前「十個煲七個蓋」情况下，即使調高薪酬水平亦難以招聘足夠人手。

對於坊間擔心外勞與本地勞工「爭飯碗」，邵稱業界已達成「優先聘用本地勞工」共識，而聘用外勞亦要符合指定的工資中位數，若本地人願意應徵，僱主當然優先考慮本地勞工，省卻聘外勞工序。

（輸勞系列˙三）

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