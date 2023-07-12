慢病共治擬設目標 醫患同可獲賞 彭鴻昌：不應單靠利誘 須康健中心配套

本報早前引述消息報道，政府擬資助病人每年6次到私醫診症，病人首次須付120元，政府另資助192元；病人其後每次費用建議150元，政府另資助162元。立法會文件顯示，參加者須成為康健中心會員及同意醫健通共享資料，先接受血壓測量及血液測試，確診者每年資助診症6次，血糖偏高者則每年4次。醫生另外能以優惠價向藥廠購買指定藥物，並會每季就每名病人獲發103.5元藥物資助。

文件顯示，計劃將設「目標項目」及達標準則，病人若達標可於下年度首次診症扣減150元「共付額」；醫生符合先決條件亦可獲獎金，包括病人血糖及血壓達既定百分比，獎金額將按診症次數、醫生收費與資助總額五成計算。轉介方面，醫管局7個聯網將設指定診症安排，按轉介標準和指引提供一次診症，並制訂護理計劃供私醫跟進；私醫另可按現有機制轉介病人到醫管局專科門診。

林正財：醫患指標不同 「會看大數」

林正財稱，設獎勵是鼓勵病人為其健康負責，將訂立客觀及清晰指標，病人須在醫健通程式上載指定資料，供政府審視；醫生指標則檢視病人糖尿及血壓指數，「不會只看單一病人，會看大數……跟進病人中多少百分比達至合理指數」。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，獎勵有一定鼓勵作用，但不能單靠金錢誘因，政府須確保康健中心提供配套協助病人管理健康，如由護士監察病人日常生活及飲食、物理治療師指導做運動等。