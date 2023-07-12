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河套醫院放射診斷 本月起擴至全港公院

【明報專訊】為改善公立醫院非緊急放射診斷輪候時間，位於落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」自4月起推行「日間放射診斷服務先導計劃」，醫管局宣布本月起服務擴展至全港公立醫院病人，為正輪候的非緊急病人提供放射診斷，需要提早接受放射科檢查的專科門診病人，可由醫生轉介到應急醫院檢查。新界東醫院聯網臨牀服務統籌冼藝泉表示，個案分流有效加快病人接受檢查，展望應急醫院的放射診斷服務於2026年初「光榮結業」後，可在其他醫管局醫院提供類似服務。

現時應急醫院內設有3部電腦掃描造影機，當中一部最高級別的可提供320排電腦掃描，只需數秒就能為病人提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔的造影檢查；另設有一部1.5T磁力共振掃描造影機，提供脊柱、肩部、膝部及足踝的造影檢查，並將為甲狀腺眼疾患者提供磁力共振掃描服務。醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬昨日稱，應急醫院目前主要處理非緊急個案，不涵蓋較複雜的心臟造影。

輪候時間減 將逐步增每日服務量

當局表示，應急醫院將逐步增加每日服務量，電腦掃描和磁力共振掃描將分別由4月最初每日處理19名和9名病人，至下月增至每日分別處理42名和15名病人，預計今年底能完成共6500次檢查。

截至6月30日，參與先導計劃的病人輪候時間中位數有顯著改善，輪候電腦掃描由106星期縮減至32星期，輪候磁力共振掃描由104星期縮減至36星期。院方由本月28日起加強專車班次，接載病人往返上水、屯門或元朗至應急醫院。

為應對服務量增加，李醒芬表示，現有4名放射技師在院內工作，日後將透過特別酬金計劃增加放射技師，以及通過聯網系統調派護士及其他支援人員參與院內工作。

相關字詞﹕磁力共振掃描 電腦掃描 放射技師 醫管局 落馬洲河套區 落馬洲 放射科檢查 日間放射診斷服務先導計劃 中央援港應急醫院 公立醫院

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