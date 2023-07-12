明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

公僕一年3863人辭職 回歸後新高 工會料私企搶人 公務員局：辭職率與年前相若

【明報專訊】公務員辭職潮持續，根據政府最新數字，2022/23年度（上年度）有3863名公務員辭職，較前一年度增加3.5%，是回歸以來新高。有公務員工會及人力資源顧問均表示，因移民及政治因素辭職的公務員大多已離職，認為辭職人數仍高企源於本港勞動力供不應求，不少公務員選擇轉職私人市場。綜觀各主要部門流失情况，衛生署、社署社工主任職系、教育局教師職系辭職比例均明顯高於公務員整體。

明報記者 鄭啟智

22/23年度萬人離職

同期新聘用萬人

根據公務員事務局最新數字，2022/23年度有10,126名公務員離職，當中3863人辭職，較2021/22年度的3734人增加3.5%；按2022/23年度之初有17.6萬名公務員計算，辭職率為2.2%。另一方面，同期政府聘用10,198名新入職公務員，略多於離職數字。公務員事務局表示，整體公務員離職情况因年而異，辭職原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等，上年度辭職率與前一年度相若。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭及公務員總工會主席馮傳宗均認為，因移民或政治原因辭職的公務員，大多數已離開政府，過去一年辭職的較多「跳槽」至私人市場，指政府工作壓力大，私人企業薪酬和待遇更吸引。梁籌庭相信公務員辭職潮正逐步放緩，但過去兩年流失逾2萬名公務員，不少屬專業人士或有一定年資，重新培訓需時甚長。馮傳宗預期辭職數字會在高位徘徊，促請政府檢討醫療和假期等福利配套，並改善公務員的社會聲譽，提升士氣。

人力顧問料輸勞紓緩「搶人」

人力資源顧問梁美儀分析，本港經濟自上年度復蘇，惟移民潮加劇致勞動力供不應求，私人市場「搶人」嚴重。她觀察到年資較淺的公務員較願意到私人市場，反之年資逾10年者已扎根政府，難與外界接軌。她認為市場勞動力短缺已逐步放緩，加上政府高姿態輸入外勞，預期會紓緩「搶人」情况。

本報向多個主要部門查詢公務員流失情况，其中衛生署上年度有558人離職，當中近半、270人辭職，相等於本年度實際人數3.9%。立法會議員陳凱欣認為情况不理想，估計因部分醫護移民，亦有較年輕的醫護或轉職私營醫療機構。她稱，若離職的衛生署人員屬醫護將較難填補，亦關注資深醫護流失情况。

狄志遠：社署待遇好 料辭職多因移民

社署上年度有387人離職、189人屬辭職；其中社工主任職系達80人辭職，相等於社工職系本年度實際人數4.2%。社福界議員狄志遠表示對辭職數字感到驚訝，認為社署社工的待遇和晉升空間較一般社福機構理想，相信政府社工較少轉投非政府機構，估計辭職的較多是移民。

近年出現教師離職潮，教育局小學學位教師職系及擔任中學教師的教育主任職系，上年度分別有48人和42人辭職，分別佔本年度實際在職人數3.7%及3.4%。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

河套醫院放射診斷 本月起擴至全港公院
河套醫院放射診斷 本月起擴至全港公院
慢病共治擬設目標 醫患同可獲賞 彭鴻昌：不應單靠利誘 須康健中心配套
慢病共治擬設目標 醫患同可獲賞 彭鴻昌：不應單靠利誘 須康健中心配套
血漿驗鼻咽癌 醫局洽引入 現私人市場收費2000 中大：盼更多人受惠
血漿驗鼻咽癌 醫局洽引入 現私人市場收費2000 中大：盼更多人受惠
認同港版FDA吸人才 盧煜明：不憂內地競爭
認同港版FDA吸人才 盧煜明：不憂內地競爭
逸東邨兩巴相撞15傷
逸東邨兩巴相撞15傷
內地分店多 連鎖眼鏡店稱期待輸勞 「眼鏡88」指業界長缺一成人手 倘獲批「用盡」配額
內地分店多 連鎖眼鏡店稱期待輸勞 「眼鏡88」指業界長缺一成人手 倘獲批「用盡」配額
時裝化妝品店前線：增聘追不上流失 調整待遇方出路
時裝化妝品店前線：增聘追不上流失 調整待遇方出路
「十幾人得一個重返零售」 工會憂輸勞大門一開難閂
「十幾人得一個重返零售」 工會憂輸勞大門一開難閂
文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」
文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」
​聯合石屎「流出」損診症室 東區牀頭顯示屏砸傷病人
​聯合石屎「流出」損診症室 東區牀頭顯示屏砸傷病人
情侶因金錢糾紛遭禁錮 拘6人 男事主遭打傷 稱被利用詐騙
情侶因金錢糾紛遭禁錮 拘6人 男事主遭打傷 稱被利用詐騙
專家認同准聾啞事主出院 難斷處理方式致病情惡化
專家認同准聾啞事主出院 難斷處理方式致病情惡化
指社區主任扮被迫性交 事主：身體很誠實
指社區主任扮被迫性交 事主：身體很誠實
引譚耀宗 施：基本法原意賦權否決 不信政府會大規模DQ武力鎮壓 攬炒十步推論「好錯」
引譚耀宗 施：基本法原意賦權否決 不信政府會大規模DQ武力鎮壓 攬炒十步推論「好錯」
稱政綱採「墨落」字眼 為顯進取形象
稱政綱採「墨落」字眼 為顯進取形象
13歲女生等6人暴動罪成 官指知行為不當
13歲女生等6人暴動罪成 官指知行為不當
七一衝立會案 城大編委前記者 稱為拍攝往現場
七一衝立會案 城大編委前記者 稱為拍攝往現場
日：港府強硬為贏北京印象分 排核水爭拗 葉劉斥強詞奪理
日：港府強硬為贏北京印象分 排核水爭拗 葉劉斥強詞奪理
跟進新意網官司 科技園逐一巡查租戶確保符約
跟進新意網官司 科技園逐一巡查租戶確保符約
研兩地救護車「過河」 盧寵茂：正與粵商討
研兩地救護車「過河」 盧寵茂：正與粵商討
大灣區GBA新聞：南沙科學城規劃出台 五大戰略2035達一流
大灣區GBA新聞：南沙科學城規劃出台 五大戰略2035達一流
大灣區GBA新聞：穗降城中村收地門檻 「分片」加快拆遷
大灣區GBA新聞：穗降城中村收地門檻 「分片」加快拆遷
【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會
【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會
【Emily】美領事等赴立會酒會 廖長江：無講政治嘢
【Emily】美領事等赴立會酒會 廖長江：無講政治嘢
【Emily】快運派2.1萬張機票「塞車」 吸嬲千計
【Emily】快運派2.1萬張機票「塞車」 吸嬲千計
【Emily】房協推減碳賺分換禮品 終極大獎Tesla
【Emily】房協推減碳賺分換禮品 終極大獎Tesla
【Emily】獄中炙熱 邵家臻嘆Gary Fan變咖喱炒飯
【Emily】獄中炙熱 邵家臻嘆Gary Fan變咖喱炒飯
【Emily】警水上電單車下月試駛
【Emily】警水上電單車下月試駛