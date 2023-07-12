公僕一年3863人辭職 回歸後新高 工會料私企搶人 公務員局：辭職率與年前相若

明報記者 鄭啟智

22/23年度萬人離職

同期新聘用萬人

根據公務員事務局最新數字，2022/23年度有10,126名公務員離職，當中3863人辭職，較2021/22年度的3734人增加3.5%；按2022/23年度之初有17.6萬名公務員計算，辭職率為2.2%。另一方面，同期政府聘用10,198名新入職公務員，略多於離職數字。公務員事務局表示，整體公務員離職情况因年而異，辭職原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等，上年度辭職率與前一年度相若。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭及公務員總工會主席馮傳宗均認為，因移民或政治原因辭職的公務員，大多數已離開政府，過去一年辭職的較多「跳槽」至私人市場，指政府工作壓力大，私人企業薪酬和待遇更吸引。梁籌庭相信公務員辭職潮正逐步放緩，但過去兩年流失逾2萬名公務員，不少屬專業人士或有一定年資，重新培訓需時甚長。馮傳宗預期辭職數字會在高位徘徊，促請政府檢討醫療和假期等福利配套，並改善公務員的社會聲譽，提升士氣。

人力顧問料輸勞紓緩「搶人」

人力資源顧問梁美儀分析，本港經濟自上年度復蘇，惟移民潮加劇致勞動力供不應求，私人市場「搶人」嚴重。她觀察到年資較淺的公務員較願意到私人市場，反之年資逾10年者已扎根政府，難與外界接軌。她認為市場勞動力短缺已逐步放緩，加上政府高姿態輸入外勞，預期會紓緩「搶人」情况。

本報向多個主要部門查詢公務員流失情况，其中衛生署上年度有558人離職，當中近半、270人辭職，相等於本年度實際人數3.9%。立法會議員陳凱欣認為情况不理想，估計因部分醫護移民，亦有較年輕的醫護或轉職私營醫療機構。她稱，若離職的衛生署人員屬醫護將較難填補，亦關注資深醫護流失情况。

狄志遠：社署待遇好 料辭職多因移民

社署上年度有387人離職、189人屬辭職；其中社工主任職系達80人辭職，相等於社工職系本年度實際人數4.2%。社福界議員狄志遠表示對辭職數字感到驚訝，認為社署社工的待遇和晉升空間較一般社福機構理想，相信政府社工較少轉投非政府機構，估計辭職的較多是移民。

近年出現教師離職潮，教育局小學學位教師職系及擔任中學教師的教育主任職系，上年度分別有48人和42人辭職，分別佔本年度實際在職人數3.7%及3.4%。

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