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【Emily】快運派2.1萬張機票「塞車」 吸嬲千計

【明報專訊】機管局為響應政府推出嘅「你好，香港！」，透過本地航空公司向市民派發8萬張香港出發免費機票，香港快運（HK Express）噚日派咗逾2.1萬張，市民喺朝早10點半於網上排隊搶票，未到下晝6點就搶晒。不過網站一開始就塞車，唔少網民等咗幾個鐘都無進展，湧入快運facebook專頁派咗約千個「嬲嬲」。

Emily噚日約10點起試入網站，顯示要等十幾分鐘，至大約10點20分就改為「一個多小時」，等咗3個鐘都無變過。唔少網民喺快運facebook專頁講類似情况，有人話就算輪到自己，個網都無轉入購票頁面。快運回應話網站流量過多，令等候時間延長，同埋要讓伺服器穩定運作。

快運喺下晝5點51分宣布機票派晒。19個目的地中，名古屋、高松、鹿兒島、首爾同台北最受歡迎，未到下晝1點半鐘就清晒；越南峴港同芽莊最冷門。部分網民話完咗都未能入到網站。

港航月尾起分3階段送機票

搶唔到嘅市民唔使灰心，另邊廂嘅香港航空就話，會喺7至8月期間分3個階段送出逾2.5萬張機票，首輪活動7月24日開始，詳情有待公布，想去旅行者可留意港航facebook同官網。而國泰嘅2.7萬張免費機票就以抽獎形式送出，結果已喺5月出爐。

相關字詞﹕香港航空 香港快運 免費機票 你好，香港

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