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【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會

【明報專訊】一年一度香港動漫電玩節7月28日（周五）至8月1日（周二）喺灣仔會展舉行，除咗動漫節同電競嘉年華外，同場亦有潮巨匠藝術玩具展，共邀請咗29位外地知名嘅Figure玩具設計師出席展覽同粉絲互動，仲搵咗佢哋為「Monchhichi 50周年」同「加菲貓45周年」設計紀念品，喺現場展售；今次仲推出咗一款特別門票畀鍾意潮玩嘅朋友，呢款「玩具回來！」Postcard收藏門票售價150元，包括一套40多張參展設計師嘅postcard，方便觀眾拎畀設計師簽名。

29玩具設計師赴展 售加菲貓紀念品

動漫節唔少得Cosplay，今年有來自日本、法國、馬來西亞等地嘅嘉賓到場，大會喺決賽頒獎日請到演員謝雪心現場cosplay，唔知心姐嗰日會扮邊個呢？另仲有與眾同樂環節，動漫節最後一日下午3時至完場前，觀眾只需要cosplay到場，通過登記及批核就可免費入場。

大會行政總裁梁中本話，希望畀觀眾同cosplayers多啲互動，加強氣氛。至於舊年嘅「限性感令」，佢就冇特別提及今年點安排，但強調只係為咗保護cosplayers，唔會對佢哋造成太大影響。

票價加至42元 特別版150元

另外，為紀念本地漫畫家黃玉郎入行60周年，場內會展出30幅佢出道以嚟嘅封面設計，以及30張重新繪畫嘅畫作。今年嘅參展商同展攤都較舊年增加，普通票價就加咗兩蚊至42元。梁中本話通關後帶嚟唔少新觀眾來源，又有助邀請世界各地嘅玩具設計師，相信人流比去年增加。

相關字詞﹕潮流玩具 動漫節

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