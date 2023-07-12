【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會

29玩具設計師赴展 售加菲貓紀念品

動漫節唔少得Cosplay，今年有來自日本、法國、馬來西亞等地嘅嘉賓到場，大會喺決賽頒獎日請到演員謝雪心現場cosplay，唔知心姐嗰日會扮邊個呢？另仲有與眾同樂環節，動漫節最後一日下午3時至完場前，觀眾只需要cosplay到場，通過登記及批核就可免費入場。

大會行政總裁梁中本話，希望畀觀眾同cosplayers多啲互動，加強氣氛。至於舊年嘅「限性感令」，佢就冇特別提及今年點安排，但強調只係為咗保護cosplayers，唔會對佢哋造成太大影響。

票價加至42元 特別版150元

另外，為紀念本地漫畫家黃玉郎入行60周年，場內會展出30幅佢出道以嚟嘅封面設計，以及30張重新繪畫嘅畫作。今年嘅參展商同展攤都較舊年增加，普通票價就加咗兩蚊至42元。梁中本話通關後帶嚟唔少新觀眾來源，又有助邀請世界各地嘅玩具設計師，相信人流比去年增加。