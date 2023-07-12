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港聞二

研兩地救護車「過河」 盧寵茂：正與粵商討

【明報專訊】為配合港人北上養老，政府正研究配合醫療需要，例如擴大長者醫療券於內地應用範圍等。醫務衛生局長盧寵茂在報章專訪中透露，粵港正討論跨境緊急病人轉運問題，例如本港救護車可否直達內地，或內地救護車在港行駛。社區組織協會認為，基本要求是確保經救護車跨境來港的是港人。

盧寵茂於《文匯報》專訪稱，目前港人在內地有病選擇返港，或內地人在港選擇回內地，須在口岸換救護車，安排並非最理想，廣東省衛健委及醫衛局正加快討論，另涉入境處、消防及運輸署等部門。

醫衛局：涉眾多部門及規管

入境處資料顯示，本港現無提供跨境運送病人服務，救護車亦不能預約，如港人在內地遇事受傷或因病返港就醫，而於抵港時需召喚救護車，可致電入境處熱線查詢，或於抵達邊境管制站時向當值人員求助。按現行安排，救護車會將病人從邊境管制站送往就近本港醫院治理。消防處回覆，接報後救護車會前往預先安排的陸路口岸接送傷病者往醫管局指定醫院就醫，按現行機制，救護車一般不會將傷病者從醫院送往任何陸路口岸。

至於新安排商討進度，醫衛局回覆，跨境救護服務涉跨境雙方眾多部門及規管事宜，特區政府正積極探討有關服務可行模式，以及相應所需工作安排。

彭鴻昌：可回應內地港人需求

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，有關安排可回應在內地定居港人的需求，惟須確保經救護車來港的是港人，並要檢視北區醫院、屯門醫院等較近口岸的醫院有否足夠承載力。立法會醫衛界議員林哲玄認同應避免病人在口岸轉車，惟政府須設機制確保兩地救護車是點對點跨境往醫院，而非單純讓救護車兩地互通行駛。

相關字詞﹕林哲玄 彭鴻昌 救護車 盧寵茂

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