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港聞二

跟進新意網官司 科技園逐一巡查租戶確保符約

【明報專訊】新鴻基地產旗下數據中心營運商新意網，2018年入稟法院申請司法覆核，指科技園公司（下稱科技園）涉容許違規分租，法庭於去年5月底判新意網上訴得直，指示科技園重新審視新意網的投訴。科技園首席企業發展總監姚慶良昨向傳媒交代後續跟進，稱過去半年已加強巡查租戶，確保他們符合租約條款，料未來數月完成，強調根據判辭，法庭並沒裁定個案涉及分租或違規成分。

強調判辭沒裁定涉分租或違規

新意網當年入稟司法覆核，指科技園多年來管理旗下將軍澳工業邨（現稱將軍澳創新園）數據中心，一直容許以廉價承租的營辦商Global Switch涉嫌違規分租予第三者。高等法院於2020年判新意網敗訴，新意網同年上訴，至去年5月底上訴得直。

姚慶良表示，所有法律程序去年12月完成，尊重及接受法庭判決，會嚴謹執行及跟進指示，過去半年已逐一檢視創新園內租戶的營運狀况，確保符合租約條款，料未來數月完成，適時向投訴方提交報告。

曾入稟收回違規企業用地

姚透露，過去數年曾就違規企業入稟法庭，當中一個案例成功收回用地；亦有企業未用盡廠房，亦成功要求歸還相關用地。他解釋，企業須符合新型工業化的準則，方可進駐大埔、元朗及將軍澳創新園，科技園會巡視企業是否符合租約訂明用途，包括有否僭建或違規分租，如有發現，會要求解釋，未能提供滿意解釋者，會要求其限時內糾正；若未妥善跟進，會向法庭申請收回用地。

3創新園進駐率達93%

姚慶良亦交代3個創新園的最新發展，稱進駐率已達93%，其中將軍澳先進製造業中心（AMC）的民用衛星製造中心將於本月底開幕。政府在去年底發表的《香港創新科技發展藍圖》提及，已邀請科技園研究在大埔創新園興建第二個AMC，爭取2027年或以前落成，姚形容進度良好，第二個AMC會考慮在設計時納入不同樓底高度，可行性研究報告料數月內完成。至於預計明年下半年啟用的微電子中心，姚稱正在招標，反應熱烈，收到的查詢包括海外公司。

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