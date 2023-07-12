日：港府強硬為贏北京印象分 排核水爭拗 葉劉斥強詞奪理

《日經亞洲》引述中原直人稱，香港強烈反對日本排放核污水，反映國家主席習近平在香港頒布《港區國安法》後加強了地區管治。報道引述東京立教大學教授倉田徹形容，港府在此次爭議上表現愈趨「戰狼」，而一國兩制已在香港政府緊貼習近平處事方針下被削弱。

葉劉強調需對民眾健康負責

葉劉淑儀昨日與日本駐港總領事岡田健一見面後發聲明，強調特區政府的有關立場是對香港民眾健康負責的正當之舉；日方不但沒有履行國際義務，還試圖將港府立場與一國兩制掛鈎。她敦促日方認真對待各方關切，立即停止強推排海計劃。

日總領館無人出席立會交流會

日本駐港總領事館昨無派代表出席在立法會舉行的交流酒會，工聯會議員梁子穎和陳穎欣改為向韓國駐港領事表達關注日本排放核污水事件，形容對方不是很願意回應。陳穎欣批評日方「不夠膽出席交流會」，認為日方應面對面向議員解釋。

李：盡快公布限日食品入口措施

李家超昨在行政會議前見記者稱，環境及生態局已成立跨部門小組商討對策及限制日本食品入口的措施，會盡快公布。他說，現時未有專家可保證排放核污水不會影響食物安全及健康，市民一旦進食受輻射污染的食物，對身體的影響可能要數年後才發現。他說留意到實施進口限制會影響飲食業，但相信業界會明白政府是被迫作出決定，以確保市民健康。

日本餐廳負責人張先生說，現時尚未宣布實施限制日期，亦不清楚哪些魚類和漁市場會受影響，故未能制訂應對方案。他希望政府補貼持刺身牌照的食肆，以免有日本餐廳因生意差而結業。