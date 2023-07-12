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港聞

港聞二

七一衝立會案 城大編委前記者 稱為拍攝往現場

【明報專訊】2019年7月1日示威者衝擊立法會大樓案，昨日在區域法院（移師至西九龍法院）續審。案發時擔任城大編委攝影記者的首被告黃家豪辯稱，城大編委的刊物涵蓋社會議題，案發當晚他到立法會外拍攝示威者衝擊立法會情况。庭上播放他事發當晚所拍攝的照片，顯示一名示威者已敲碎立法會的玻璃，亦有其他正在拍攝的人在鏡頭前方，黃家豪表示，其後看見示威者進入立法會。

稱中學已對新聞工作感興趣

6名受審被告分別為黃家豪（20歲；案發時年齡，下同）、何俊諺（21歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。黃家豪供稱，案發時他是城大公共政策與政治系學生，去年畢業；黃自言讀中學時已對新聞工作感興趣，曾參與由《明報》舉辦的記者體驗營，大學期間副修媒體及傳播課，以及在城大編委擔任攝影師。

黃家豪又供稱，城大編委的刊物涵蓋社會議題，如2019年反修例事件。黃早於案發日前已6次受指派前往反修例示威現場拍攝，而城大編委亦指示他在採訪期間要佩戴裝備，包括記者證、反光記者背心、頭盔、護目鏡及防毒面具。

酒店休息 見衝擊報道往採訪

黃家豪稱，案發前一晚需通宵工作，以拍攝當晚立法會大樓外聚集活動，以及翌日7月1日的升旗禮，惟七一清晨起有示威，黃家豪改往龍和道一帶拍攝警民衝突直至早上，之後輾轉回到城大編委租用位於灣仔的酒店房間休息至傍晚。黃睡醒後，從新聞直播報道看見示威者正在衝擊立法會，於是前往現場採訪；黃家豪稱當晚9時許，他在立法會議員入口處拍攝示威者敲碎立法會玻璃的情况。

【案件編號：DCCC606至610/20】

（反修例風暴）

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