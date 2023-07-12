13歲女生等6人暴動罪成 官指知行為不當

6名罪成被告分別為學生張嘉棟（24歲；現時年齡，下同）、田倬行（29歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女生，各人同被裁定一項暴動罪成；17歲女生另被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。

無行為能力 28歲被告罪脫

辯方爭議同案被告冼穎聰（案發時28歲）無行為能力，庭上曾傳召3名精神科醫生作供，王官昨裁定冼不適宜受審，因他沒有行為能力，控方未能證明他知悉現場正發生暴動並參與其中，亦無法證明他管有雷射筆有意傷人，因此暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪脫，冀他繼續接受精神治療。

至於6名暴動罪成被告，判辭提及辯方曾爭議17歲女被告案發時僅約13歲，在法律上「假定無犯罪能力」；王官則認為被告必然透過報道知悉當時各區有示威，且攜雷射筆到場「有備而來」，又戴口罩及穿深色衣服表明是同路人，而她在聽到警方警告、知悉正發生暴動後，仍刻意留守以壯大聲勢；她是正接受教育及年近14歲的少女，絕不可能認為警方拘捕「只是兒時『兵捉賊』玩意」，她肯定「自知行為嚴重不當」並有犯罪能力，遂裁定罪成。

【案件編號：DCCC 109/2】

（反修例風暴）