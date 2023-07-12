稱政綱採「墨落」字眼 為顯進取形象

「墨落無悔」聲明表示各人會運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決預算案，並遵從初選機制。有份聯署的施德來昨日在庭上作供稱，聲明使用「會運用」否決權字眼，比「積極運用」更進取，但也不是必定會否決，所以他同意簽署。

視否決財案「談判策略」

法官李運騰關注，如果否決財政預算案旨在逼政府回應「五大訴求」，那麼無論預算案內容如何，一旦特首不回應訴求，施毋須等待發表預算案，是否亦會威脅使用否決權；施強調，自己視否決權為談判策略，假設立法會於10月選出新一屆議員，距離翌年2月公布預算案有半年時間，他會和政府商討五大訴求和民生議題。

庭上展示施德來交予民主動力的初選提名表和政綱，附上「墨落」聲明字眼，下方有施和何啟明的名字；施稱借用何的facebook照片沒有徵詢對方意見，但希望將聲明放入政綱，因為可展示他爭取五大訴求的形象較進取。

另一焦點為九龍東初選參加者簽署的「共同綱領」，控方證人區諾軒曾指九東參選人主張發布公開協議，否則「怕兵變」。施德來昨日透露，他於2020年6月收到黃大仙前區議員尤漢邦來電，對方稱希望參選人簽署公開聲明，他見內容與戴耀廷草擬的協議文件相似，因而答允簽署；及至後來，施收到民主動力總幹事黎敬輝來電通知，就按黎的要求，補交共同綱領的簽名版本。

（初選案）