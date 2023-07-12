引譚耀宗 施：基本法原意賦權否決 不信政府會大規模DQ武力鎮壓 攬炒十步推論「好錯」

施德來早前供稱，爭取五大訴求可以是否決預算案的原因，辯方昨甫開庭就問及五大訴求，惟法官陳仲衡稱，本案不是討論五大訴求是否合法，而是爭取訴求的手段合法與否；法官李運騰續稱，五大訴求或有不合乎正當性，可以開放辯論，但法庭不是政治辯論的地方。

官：五大訴求合法否 非重點

昨聆訊圍繞施德來從數篇文章所理解，基本法賦予立法會權力否決預算案。施指出，基本法列明如立會拒絕通過預算案，特首可解散立會，若重選的立會繼續否決預算案，特首必須辭職。施引述基本法起草委員會委員、時任全國人大常委譚耀宗2020年3月接受訪問提到基本法起草原意，「我們當年考慮到，會否是特首做得不好呢？或者是立法會多數派試圖留難特首？我們想取一個平衡，讓選民（透過重選）決定哪方合理」。施認為當立會和特首出現嚴重分歧，上述條文就是「解決機制」，「香港人選擇哪邊合理，從而解決憲制危機」。

選民決定 重選立會可解危

施德來自言，同年3至6月無考慮否決預算案，亦沒印象協調會議曾討論否決權，但坊間引起相關想法。同年5月，施發現戴耀廷在協調文件加入「積極運用」否決權條款，於是施閱讀戴的文章。李官問，戴是否猶如在文件「僭建」共識，而會遭人非議；施稱有這種感覺，指戴做法有商榷空間，但他認為條款無綑綁意思，故沒反對，可謂默許。

至於戴耀廷撰文指基本法列出立會否決預算案後解散等安排，是預先設計解決方法，即交由選民決定，特首未必要解散立會，政府仍可維持一定運作；基本法也沒規定只能基於預算案的內容來否決。施表示，戴曾是基本法諮詢委員及法律系副教授，故相信其法律觀點；施又說在庭上才知悉戴當時就佔中案被裁定罪成，正保釋等候上訴。

另一方面，施認為戴撰寫「攬炒十步」文章沒指明與初選有關，不太相信戴的推論及政治文章。被問及收到協調文件後，會否覺得戴利用初選實行自己的計劃，繼續參選亦危險；施強調一直認為立會的否決權只是爭取五大訴求的談判籌碼，施又批評戴推論「很錯」，尤其是不相信中央和港府會大規模取消議員資格和武力鎮壓。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）