血漿驗鼻咽癌 醫局洽引入 現私人市場收費2000 中大：盼更多人受惠

醫管局回覆稱，目前醫管局相關專科統籌委員會正積極磋商引入上述檢測，具體安排待落實。當局補充，將與大學繼續加強合作及交流，配合及支持本港醫療科研發展，協助提升醫療科研競爭力，長遠提升醫療質素、造福病人。

陽性確診率高陰性17倍

團隊於2013至16年招募20,174名沒鼻咽癌症狀的40至62歲男性，接受血漿DNA篩查，其中1112名初步檢測呈陽性，4周後覆檢，當中309名確認呈陽性，最終34人經內窺鏡及磁力共振檢查後確診鼻咽癌，其中七成屬第一或第二期。

團隊於2017至21年第二次篩查，多24人確診鼻咽癌，其中4人於首次篩查的兩次檢測均呈陽性，即當年被判定為「假陽性」個案，而與首次篩查呈陰性者相比，患癌風險為16.8倍；另有3名確診者於首次篩查的第一次檢測呈陽性，第二次呈陰性，其患癌風險亦為兩次陰性者的4.4倍（見圖）。在該次篩查中，16名確診者屬第一或第二期，佔66.6%，其餘8人為第三期，無人屬第四期。研究上月底於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》旗下《NEJM Evidence》發表。

癌症資料統計中心數據顯示，本港僅兩成鼻咽癌患者屬第一或第二期。陳君賜稱，研究反映血漿篩查有較大機會發現早期個案，病人只需接受針對鼻咽的放射治療，免除接受廣泛放射治療及化療痛苦，建議「假陽性」者可隔一兩年再篩查，有助及早發現患癌。中大醫學院化學病理學系助理教授林偉棋補充，「假陽性」者可及早控制飲食，減少進食熏食物及吸煙。

涉及EB病毒 未知致癌原因

一同領導研究的中大李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明，指EB病毒很常見，「通常我們很細個時，可能某一次我們以為是傷風感冒，其實是中了這種病毒」，病毒其後會一直殘留體內，靠免疫系統抑制，而該病毒與鼻咽癌有關，情况等同肝癌與乙型肝炎病毒般，惟尚未清楚EB病毒如何致癌。

至於為何部分鼻咽癌患者首次篩查呈「假陽性」，盧解釋兩個可能，一是病人或當年仍屬非常早期，內窺鏡及磁力共振照不到腫瘤；二是EB病毒活躍或引致多年後患癌，若屬實則可研發藥物抑制病毒，從而減低患癌風險。