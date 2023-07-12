大灣區GBA新聞：穗降城中村收地門檻 「分片」加快拆遷

原要九成住戶同意 減至每片八成人數

廣州是較早立例規管城市更新收地拆遷的城市，根據2010年《廣州市舊城更新改造拆遷補償安置工作指導意見》，受影響區域居民按戶數計至少要有90%同意，方可啟動項目前期手續，之後再就補償安置方案諮詢，須在規定時間內達三分之二住戶簽約方可拆遷。

上月頒布最新《通知》規定，城中村改造可按照「民生先行、靈活分片、動態分期」原則，推行「簽一片、拆一片、供一片、批一片、建一片」模式，將地皮分為若干「片」，每片簽約佔總人數80%即可啟動拆遷工作，這些片區可先建設安置房、公共服務配套設施、市政基礎設施等。此外，《通知》亦簡化項目審批流程，並承諾提供融資擔保等金融支持。

早拆早上樓 釘子戶壓力增

有不願透露姓名的專家向本報表示，像海珠區「製衣村」康樂、鷺江的升級改造計劃停滯不前，《通知》未必是直接針對該兩個計劃訂立，但相信會受新政策推動。他指出，過去內地政府徵地拆遷易引發民怨，但在2010年前後，廣東省先後訂立多項政策，規定舊村改造主體是村集體經濟組織，意味徵求意見、組織表決、選擇發展商、訂立搬遷補償方案，都由村集體決定，有不同意見則屬「內部矛盾」，政府只負責審批、監督及指導。本報記者翻查資料，2007年天河區獵德村拆遷時，同意率達到98.6%，村民更通過集體表決，收回幾名「釘子戶」的宅基地（類似丁權），要求將村屋交出清拆，最後法院也判村集體勝訴，即維持村民表決結果。

上述專家又指出，《通知》中「分片」的手法對「釘子戶」壓力更大，先簽約片區「早拆早上樓」，村民獲利更多，對遲簽約片區必然會造成影響。