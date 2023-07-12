大灣區GBA新聞：南沙科學城規劃出台 五大戰略2035達一流

明報記者 司徒聰穎

2019年提出的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，7個發展範疇中首先提到「建設國際科技創新中心」，述及支持港深創新及科技園、南沙慶盛科技創新產業基地等重大創新載體建設。

「一體兩翼三支點」空間佈局

南沙科學城規劃總面積99平方公里，《規劃》指出，南沙科學城按「一體兩翼三支點」空間佈局思路建設。「一體」是指科學城核心功能區域，包括明珠科學與創新園、全球海洋科學與工程創新中心核心區、重大科技基礎設施集聚區、明珠灣高端科學和金融服務區、南沙樞紐粵港澳創新創業深度合作示範區；「兩翼」是指慶盛產教融合數字創新示範區及廣深聯動未來產業創新示範區；「三支點」是指萬頃沙戰略性新興產業發展區、黃閣戰略性新興產業發展區及龍穴島海洋科技產業發展區（見圖）。

冀後年聚集人才形成核心區

《規劃》提出南沙科學城五大戰略定位：一、大灣區綜合性國家科學中心主要承載區；二、粵港澳大灣區國際科技創新中心創新發展重點承載區；三、全球海洋科學與工程創新中心；四、引領高質量發展的戰略產業策源地；五、創新發展政策改革試驗區。《規劃》訂立兩大目標，短期目標在2025年聚集一批頂尖科技創新人才，基本建成南沙科學城核心功能區；長期目標在2035年發展成產出「深邃思想、卓越人才、重大成果、未來產業」的一流科學城。

聚焦海洋、航天、新能源車等產業

《規劃》從七大領域闡述南沙科學城建設的重點任務，包括打造有全球影響力的原始創新策源地，以建設全球海洋科學與工程創新中心為主線，着力創建海洋科學與工程國家級實驗室；同時提出創新創業「育苗造林」工程，構建多層次專業化創新創業服務體系。在產業生態升級方面，《規劃》聚焦海洋、新一代信息技術、新能源汽車、生命健康、航空航天等南沙科學城優勢特色領域產業。

《規劃》提出發揮南沙科學城作為廣深港和廣珠澳科技創新走廊交匯點的地利優勢，加快創建國際化人才特區，建設大灣區全球合作創新網絡；發揮南沙政策先行先試的優勢，提升大灣區協同創新政策，將南沙科學城建設成數碼綠色生態宜居科學城。