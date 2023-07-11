慢病共治每診收300餘 家醫：算不上生意 仍會參與

社協倡私醫可參與篩查

本報昨引述曾參與政府會議的醫生組織稱，政府擬讓合適市民經康健中心篩查到私醫跟進，首次診症付120元診金，政府資助192元；其後5次建議定價150元，但醫生亦可自由定價，政府則每次資助162元。

家庭醫生林永和稱，慢病共治計劃下醫生每次診症可收300多元「算不上是一盤生意」，但為支持基層醫療，他會參與。林永和本身有參與醫管局普通科門診公私營協作及地區康健中心慢病管理計劃，他指目前每日替一兩名轉介病人診症，料最多只能多收至5名。

彭鴻昌認為計劃關鍵在於康健中心能篩查及招募到多少人參加，建議日後由私醫幫忙篩查，「可能本身因傷風感冒求診，一併檢查埋」。林永和則稱，現時有主動篩查並轉介個案，惟成功轉介的都是長者，並非慢病共治計劃目標的45至60歲年齡群，因到私醫求診的中年病人大多能負擔繼續到私家診所，認為私醫篩查成效有限。