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港聞

港聞二

專家證人揭評估遺漏 指聾啞事主自殺風險高

【明報專訊】患抑鬱症的58歲聾啞男子2020年4月入住葵涌醫院約兩星期，出院翌日墮樓身亡，死因研訊昨續審。專家證人、精神科專科醫生就事件指出，發現「好明顯嘅問題」，包括護士評估事主自殺風險時，無記錄他喪妻及其經濟狀况，認為若考慮此兩項因素，事主的自殺風險便不止中度，而屬高度。

事主鍾志強生前任職餐廳清潔工，他於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6日出院，翌日在葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。

署理救護隊目嚴崇城書面證供指出，發現事主時他已無呼吸和脈搏，符合明顯死亡定義，故毋須送院。法醫林百通表示，事主頭顱有大面積粉碎性骨折，腦部幾乎全部溢出，另全身多處均有骨折、裂傷等不同傷勢，與高處墮下情况脗合。

掌握事主狀態唯一親屬

「問女兒電話意欲都無」

專家證人、精神科專科醫生曾淑鈞2021年就事件撰寫報告，她指事主女兒是唯一能提供事主入院前精神狀態資訊的人，她理解因疫情難安排家屬探訪，然而職員「連問佢（女兒）電話嘅意欲都冇」。

曾淑鈞留意到葵涌醫院副顧問醫生、事主主診醫生鄭美琪5月5日評估事主病情穩定（見另稿），至事主翌日出院前鄭無再確認情况，僅有護士檢查，質疑「佢哋之前觀察咁飄忽」，可靠性存疑。另外，護士於事主出院前有向家屬講解照顧者注意事項和緊急應變計劃，惟曾淑鈞表示從相關醫療紀錄無從得知花了多少時間，疑惑家屬未必能在短時間吸收和消化如此多資訊。

被問到紙筆是否最有效的溝通方法，曾淑鈞說事主只有小四教育程度，若醫護的寫法深入和詳細，事主未必明白，懷疑「有幾多係要估？」曾淑鈞認為最理想始終是由手語翻譯員協助，而聯絡翻譯員此步驟可交由行政部代勞。

風險評分欠喪妻經濟因素

至於護士填寫的自殺風險評估表，曾淑鈞指紀錄未提及事主妻子已逝和有經濟問題，若把此兩點計算在內，事主的自殺風險應屬高度。曾淑鈞又稱，一般而言，醫生只會參考該表格，不會完全依賴，若不同意評核結果，「可以提一提」，也可選擇不干預，因醫療架構中，護士並非醫生的下屬。她補充，以其所知，疫情下部分醫院將評估表放置於病房以外的地方，避免交叉感染的風險。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 373/20】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕墮樓 抑鬱症 聾啞人士 葵涌醫院

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