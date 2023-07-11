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港聞二

改道香園圍塞車一小時 業界引述口岸辦：文錦渡地陷短期難修復

【明報專訊】 內地文錦渡口岸通關位置路面前日（9日）出現沉降，北行方向須封閉，北上客運及貨運通關服務均暫停至另行通知。跨境直通巴士業界指因事故要改行其他口岸，行車時間較平時多約20分鐘。有貨車工會則指昨有不少司機改往鄰近的香園圍口岸北上，結果因車流集中使用同一口岸，塞車約1小時。內地部門昨派出工程車到現場搶修，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱，從口岸辦官員得悉，北上通道短時間內不能恢復行車，估計需數周以至月計時間。

蔣志偉：重啟車道或以月計

運輸署昨凌晨發布交通消息稱，文錦渡過境巴士須改道香園圍口岸出境，營辦商會張貼告示通知乘客有關安排。昨在上水廣場，營辦商「華通巴士」貼出公告指上水廣場至文錦渡班次將改為半小時一班；該路線原為每約10分鐘一班。港粵直通巴士協會秘書長張劍平稱，因應直通巴改道，行車時間較平時多約20分鐘。上水本身有專營巴士路線往香園圍口岸，估計未來坐直巴客或減少。

跨境校巴改道需多20分鐘

據運輸署月報，文錦渡口岸4月平均每日有1135架次車輛出境，當中約八成、即約900輛屬貨車及貨櫃車；香園圍口岸則每日有768架次出境，當中約86%、即660多輛為貨車及貨櫃車。內地供港鮮活類貨車主要經文錦渡口岸往返兩地，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，不少業界昨轉到香園圍口岸北上，惟因車多，一度塞車1小時，兩地批發商理解因沉降事件致運輸時間增加，暫對業界影響不大。

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，校內約40名跨境生坐保母車，另有約20多人自行乘坐直通巴士經文錦渡返學，但昨是學校假期，未見影響。他指家長已知悉交通情况，學生「南行」來港返學不受影響，但放學「北上」回家則要改道需時多約20至30分鐘的香園圍口岸，或搭港鐵經羅湖口岸返深圳，有信心內地政府會迅速搶修，一旦9月開學仍未修好，會派員到其他關口協助；學生因交通問題遲到會酌情處理，不會懲罰。

港府未主動提沉降風險

陳恆鑌：應詳細公布

香港工程師學會前會長卜國明分析，是次事故或因地下雨水及污水渠管道損毁破洞，造成水土流失，路面承受不住車流駛過的壓力，結果一邊塌陷，一邊翹起，料至少需時2至3周才可完成復修。他指文錦渡口岸有45年歷史，地下管道老化損毁不足為奇，建議內地當局日後定期檢查。

是次事故由深圳市人民政府口岸辦前晚10時半發公告，其後運輸署以交通消息形式公布須封閉口岸北行方向，僅稱因「突發情况」要封閉，未提口岸有沉降安全風險，港府亦未見有出新聞稿，運輸及物流局長林世雄昨出席活動時被傳媒追問才回應事件。林指地陷範圍由內地管轄，相信內地會調查事故成因及維修，須待內地通報進展。立法會議員陳恒鑌認為交通最新消息對市民出行十分重要，港府應以更詳細的方式公布，確保市民掌握資訊。

相關字詞﹕沉降 文錦渡

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