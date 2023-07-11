的士業稱易通行兩成讀卡失敗 促紅隧延推 羅淑佩：非系統問題 將推的士專用App

運輸署昨回覆本報時補充，如的士司機卡和插卡座均有按指引安裝，測試顯示成功讀卡率約98%，非的士業界所稱的近85%，署方近日亦觀察到部分的士未有按指引安裝裝置。署方未有否認易通行平台曾有功能失靈，指早前於易通行網頁用戶界面新增功能讓業界以試算表方式下載隧道費紀錄，6月使用初期業界曾反映「死機」，現已加強處理能力及改善界面，目前功能運作正常，並可自行選擇時段顯示結欠隧道費。

運署：有司機未按指引安裝

現時日均約兩萬架次的士來回紅隧，署方昨未正面回應會否延遲紅隧實施，僅重申正開發應用程式，方便的士司機以車牌號碼和駕駛時間補交隧道費。

業界指死機一月盼改善

的士業議會昨指出，供車隊平台使用的系統於6月7日至7月5日「死機」，業界未能付隧道費及查詢隧道使用紀錄，引起混亂。據業界統計，綜合3條已實施易通行的隧道（青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道）數據，單日讀取司機卡失敗率最高為16.4%，最低為5.35%，青沙管制區最嚴重，上月28日曾有18.44%車次過隧道未能扣錢。

車行稱增人手「執手尾」

羅：請一兩人管數不為過

的士車行車主協會會長鄭敏怡昨向本報稱，上述數據大致以其車行管理約1000部的士為基礎，她解釋，如未能讀取司機卡、從司機戶口扣費，系統會轉向車主及作為打理人的車行收費，故車行需翻查紀錄「對數」，常讀卡失敗致業界需增聘人手「執手尾」，查紀錄功能又死機，署方雖答應受影響交易如遲交費也不會罰款，但功能恢復後其車行戶口突顯示3000多個未付費紀錄，令其相當難做。

羅淑佩昨稱，現時實施易通行的3條隧道每日約有3萬架次的士使用，有聽聞車行需要聘人「對數」，惟認為車行作為管理數百人的公司，「幫我哋製造吓就業」，聘請番一至兩人管理數據「其實都唔係好為過」。