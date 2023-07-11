明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

的士業稱易通行兩成讀卡失敗 促紅隧延推 羅淑佩：非系統問題 將推的士專用App

【明報專訊】不停車繳費服務「易通行」推行逾兩個月，運輸署上周三（5日）公布， 本月23日起擴展至紅隧實施。香港的士業議會昨表示，易通行平台內供車行檢查旗下的士隧道收費紀錄的功能6月初起「死機」近一個月，致業界不能與未交隧道費的司機「對數」，而業界指統計單日讀取司機卡失敗率最高可近兩成，盼當局盡快改善問題，促暫緩在紅隧實施。運輸署長羅淑佩則形容的士「比較容易遇到問題」，但並非易通行系統有問題，又稱正研發專供的士司機自行繳費的應用程式（App），期望於紅隧實施易通行前推出。

運輸署昨回覆本報時補充，如的士司機卡和插卡座均有按指引安裝，測試顯示成功讀卡率約98%，非的士業界所稱的近85%，署方近日亦觀察到部分的士未有按指引安裝裝置。署方未有否認易通行平台曾有功能失靈，指早前於易通行網頁用戶界面新增功能讓業界以試算表方式下載隧道費紀錄，6月使用初期業界曾反映「死機」，現已加強處理能力及改善界面，目前功能運作正常，並可自行選擇時段顯示結欠隧道費。

運署：有司機未按指引安裝

現時日均約兩萬架次的士來回紅隧，署方昨未正面回應會否延遲紅隧實施，僅重申正開發應用程式，方便的士司機以車牌號碼和駕駛時間補交隧道費。

業界指死機一月盼改善

的士業議會昨指出，供車隊平台使用的系統於6月7日至7月5日「死機」，業界未能付隧道費及查詢隧道使用紀錄，引起混亂。據業界統計，綜合3條已實施易通行的隧道（青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道）數據，單日讀取司機卡失敗率最高為16.4%，最低為5.35%，青沙管制區最嚴重，上月28日曾有18.44%車次過隧道未能扣錢。

車行稱增人手「執手尾」

羅：請一兩人管數不為過

的士車行車主協會會長鄭敏怡昨向本報稱，上述數據大致以其車行管理約1000部的士為基礎，她解釋，如未能讀取司機卡、從司機戶口扣費，系統會轉向車主及作為打理人的車行收費，故車行需翻查紀錄「對數」，常讀卡失敗致業界需增聘人手「執手尾」，查紀錄功能又死機，署方雖答應受影響交易如遲交費也不會罰款，但功能恢復後其車行戶口突顯示3000多個未付費紀錄，令其相當難做。

羅淑佩昨稱，現時實施易通行的3條隧道每日約有3萬架次的士使用，有聽聞車行需要聘人「對數」，惟認為車行作為管理數百人的公司，「幫我哋製造吓就業」，聘請番一至兩人管理數據「其實都唔係好為過」。

上 / 下一篇新聞

倡推共享自動駕駛 新發展區先導應用
倡推共享自動駕駛 新發展區先導應用
旺角工廈塌石屎砸車 屋署令勘測
旺角工廈塌石屎砸車 屋署令勘測
前騎師江碧蕙控造假帳 董事：「獲佣」友人稱從不收佣揭發
前騎師江碧蕙控造假帳 董事：「獲佣」友人稱從不收佣揭發
指IAEA評估簡陋 食諮會質疑誤導 政府研增人手儀器抽檢 改歐美進口食肆稱難免加價
指IAEA評估簡陋 食諮會質疑誤導 政府研增人手儀器抽檢 改歐美進口食肆稱難免加價
垃圾徵費適應期可延一年 環團促勿再拖
垃圾徵費適應期可延一年 環團促勿再拖
與妻爭執舞剪刀 五金店主放易燃氣引封路
與妻爭執舞剪刀 五金店主放易燃氣引封路
孫東：AI發展「擋不住」 規管研參考內地歐盟
孫東：AI發展「擋不住」 規管研參考內地歐盟
踢傷巴西龜被捕 七旬主人稱養唔起踢走佢
踢傷巴西龜被捕 七旬主人稱養唔起踢走佢
飲食業料大集團先輸勞 憂住宿成難題 譽宴主席稱助減薪酬壓力 林瑞華：長遠要重塑營商環境
飲食業料大集團先輸勞 憂住宿成難題 譽宴主席稱助減薪酬壓力 林瑞華：長遠要重塑營商環境
廚師：預算少無暇訓練 中小食肆料興趣小
廚師：預算少無暇訓練 中小食肆料興趣小
侍應憂議價能力減 「現非請不到人是留不到人」
侍應憂議價能力減 「現非請不到人是留不到人」
曾裁泛民議員宣誓無效 立會秘書長陳維安明年退休
曾裁泛民議員宣誓無效 立會秘書長陳維安明年退休
林定國向兩律師會投訴郭榮鏗任建峰
林定國向兩律師會投訴郭榮鏗任建峰
改道香園圍塞車一小時 業界引述口岸辦：文錦渡地陷短期難修復
改道香園圍塞車一小時 業界引述口岸辦：文錦渡地陷短期難修復
施德來：參選為改民協形象 自知九東無勝算 指「積極運用」否決權非綑綁
施德來：參選為改民協形象 自知九東無勝算 指「積極運用」否決權非綑綁
稱民協撐中國主權 2020續函政府倡政
稱民協撐中國主權 2020續函政府倡政
理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法
理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法
專家證人揭評估遺漏 指聾啞事主自殺風險高
專家證人揭評估遺漏 指聾啞事主自殺風險高
主診：事主用紙筆可表達大致意思
主診：事主用紙筆可表達大致意思
慢病共治每診收300餘 家醫：算不上生意 仍會參與
慢病共治每診收300餘 家醫：算不上生意 仍會參與
4垃圾車油缸被戳穿 循刑毁處理
4垃圾車油缸被戳穿 循刑毁處理
大灣區GBA新聞：粵港人港稅更新 上限補貼500萬 簡化「人才」定義 灣區內地9市自定
大灣區GBA新聞：粵港人港稅更新 上限補貼500萬 簡化「人才」定義 灣區內地9市自定
大灣區GBA新聞：前海首批藥械通港澳藥物投入使用
大灣區GBA新聞：前海首批藥械通港澳藥物投入使用
灣區手記：坐在茶飲店 ／文：尚東美
灣區手記：坐在茶飲店 ／文：尚東美
【Emily】建新大樓逾10年未成事 丘應樺：一直研究緊 議員倡將軍澳「傳媒廠房」撥港台
【Emily】建新大樓逾10年未成事 丘應樺：一直研究緊 議員倡將軍澳「傳媒廠房」撥港台
【Emily】將升樞機周守仁：盼犯事青年重拾前途
【Emily】將升樞機周守仁：盼犯事青年重拾前途
【Emily】「我唔係爵屎，我係Hellosss」 羅淑佩讚Ian守規唔揸快車
【Emily】「我唔係爵屎，我係Hellosss」 羅淑佩讚Ian守規唔揸快車
【Emily】中電推預測系統助修樹 免危及電纜
【Emily】中電推預測系統助修樹 免危及電纜
【Emily】調查：三成學生連打5個鐘機 最嚴重60小時
【Emily】調查：三成學生連打5個鐘機 最嚴重60小時
【Emily】「港式奶茶技藝」特別郵票7．25售
【Emily】「港式奶茶技藝」特別郵票7．25售