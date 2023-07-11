林定國向兩律師會投訴郭榮鏗任建峰

兩會稱按程序調查

大律師公會及律師會會長陳澤銘均確認昨日收到一宗涉專業失當的投訴，惟不評論個別個案。大律師公會稱盡快按公平和既定程序處理；陳澤銘說律師會將按程序展開調查，如需紀律聆訊，將嚴謹處理每宗投訴。

郭榮鏗和任建峰等8人正被警方國安處懸紅通緝，大律師公會及律師會早前不點名稱，已就有會員涉違國安法展開處理投訴程序。林定國昨表示，已向大律師公會及律師會正式投訴二人專業失當。

林批郭干擾國安案 任提制裁法官

林定國批評二人對本港司法制度作失實指控和攻擊，其中郭榮鏗鼓吹破壞香港金融制度，意圖干擾法官依法審理國安案件，任建峰則提出制裁法官和檢控官。

林定國表示，二人行為損害香港司法制度及整體利益，有違作為大律師及律師的基本操守，他作為執行司法工作和維護法治的「公眾利益守護者」，需責無旁貸採取行動維護法治及司法公義。

律政司表示，尊重兩個法律專業團體處理投訴的行業自我監管機制，相信兩個團體會嚴謹、恰當、及時按既定紀律程序依法處理是次投訴。