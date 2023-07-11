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曾裁泛民議員宣誓無效 立會秘書長陳維安明年退休

【明報專訊】立法會秘書長陳維安明年8月退休，立法會主席梁君彥昨公布將就秘書長一職公開及內部招聘，會委聘顧問公司負責，料需時10個月至1年，感謝陳過去11年貢獻。陳維安表示，將繼續推動立法會大樓擴建等一連串工作。

將招標聘顧問 料招聘需一年

梁君彥昨感謝陳維安自2012年起竭誠服務立法會，特別在上屆議會出現前所未有挑戰時仍堅守崗位，任內致力推動議會電子化和多項環保措施。他稱，秘書長需有心和魄力，熟悉行政立法機關運作，具領導才能和豐富公共行政經驗。陳感謝梁及前主席曾鈺成，感謝秘書處團隊上下一心合作解任內種種問題。

梁君彥表示，立法會行管會將委任顧問公司協助招聘工作，下一步先就聘請顧問公司招標，預計要10個月至1年完成招聘。立法會秘書長的薪級相當於首長級甲級政務官（D6），月薪逾27.1萬元。

陳維安曾任教育局副局長，2012年接替吳文華出任立法會秘書長，任內處理多項爭議事件。2016年立法會議員宣誓風波，陳負責監誓，曾裁定部分民主派議員宣誓無效。2019年立法會審議修訂《逃犯條例》，法案委員會「鬧雙胞」，秘書處以書面傳閱方式通過內會指引，由時任建制派議員石禮謙擔任委員會主席，民主派議員曾向陳維安發律師信質疑其決定。

立會將休會 下周處理6法案

另外，立法會大會下周起休會，梁君彥總結新政府上任一年至今立法會共通過30項政府和議員法案，包括三隧分流、調整職安健罪行罰則等與經濟、民生相關的法案，並預告下周大會尚會處理5項政府法案及一項議員法案。

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