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港聞

港聞二

侍應憂議價能力減 「現非請不到人是留不到人」

【明報專訊】飲食業作為疫後其中一個人手嚴重短缺行業，政府輸入勞工計劃涵蓋侍應等26個行業。從事侍應數年的Sophie擔心，外勞影響生計及本地就業機會，「大門一打開各行各業都會申請」，或減低本地勞工的議價能力。曾數次工傷的她相信，只要僱主願改善薪酬及工作環境，如設立工作津貼及安排彈性上班時間等，便有助提升業界吸引力，「現在不是請不到人，而是留不到人」。

本身是家庭主婦的Sophie稱，女兒就學加重經濟負擔，在朋友介紹下投身侍應行業幫補家計，曾在中餐、西餐及日式放題食肆工作，全職日均工作10多小時，兼職則是4至8小時不等，時薪約50元。她剛入行時很不習慣，每天都做到很累。由於每天由開工連續做到收工，在餐廳不停來回招待食客，四肢關節僵硬，甚至晚上睡覺雙腳仍在顫抖。她某次要搬動一大盆豉油，卻低估其重量，直至胸口不適看醫生，被診斷為搬動重物導致胸骨變形，要接受數次跌打療傷。

長工時工作繁忙 一兩天辭職普遍

她形容同事工作猶如「螞蟻搬家」及「摩打手」，疫前工作基本無停手，食客稍有不滿時經理就大為緊張；而作為「手停口停」的工種，疫情期間又無奈被迫放假，工作壓力很大，一度由全職轉為兼職。

料改善待遇足挽留人手

她憶述，尤其是年輕新人，很多都捱不過長工時及繁忙的工作環境，且薪酬與工作量不合比例，工作一兩天便辭職的情况普遍，但相信只要僱主改善待遇，包括調整薪酬、增加福利及縮減工時等，便能夠挽留人手。

（輸勞系列˙二）

相關字詞﹕補充勞工計劃 飲食業 輸入外勞

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