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港聞

港聞二

廚師：預算少無暇訓練 中小食肆料興趣小

【明報專訊】政府輸入勞工計劃涵蓋數個飲食業職位，任職西餐廚師的陳先生「有少少擔心外勞與本地人『爭飯碗』」；而本地廚師未必每個人都掌握兩文三語，或會增加廚師的溝通困難。他相信連鎖飲食集團較受惠，由於不少食品早已在工場完成包裝，即使聘用經驗不足的初級廚師，也能完成拆袋及翻熱等簡單工序。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰稱，飲食業主要涉及的技術不高，擔心輸入外勞會影響本地基層就業機會。招冠聰相信政府及企業決定輸入外勞前，仍有很多方式招攬人手，包括改善薪酬待遇及工作環境，甚至可舉辦培訓課程，協助新人了解技術及發展後投身業界。

憂爭基層飯碗 與外勞溝通難

入行近30年的陳先生稱，廚房的職位由低至高分別是學師、初級廚師、中級廚師及大廚，視乎餐廳規模有所增減。較低職位員工負責處理食材及搬貨等前期工作，因應員工領悟力才算「滿師」可烹調食材；較高級員工則處理炒粉麵、煎牛扒或使用焗爐等，最後由大廚「把關」後才送遞予食客。他稱現時人手長期不足，較高級廚師只能「一腳踢」兼任前期工作，而且在公眾假期及周末一般較難請假。對於輸入外勞，他相信由於預算有限，加上人手空缺無暇訓練新人，估計中小型食肆對聘用初級廚師興趣不大，期望「不用訓練，花一至兩周熟習運作便能『埋位』」；而西餐菜式較講究技巧，未必輕易找到外勞替代

陳先生表示，最近10年初級廚師薪酬由介乎1.5萬至1.6萬元升至近年1.8萬至1.9萬元，惟由於相關職位工時長達10多小時，加上工作性質辛苦，較少人願意入行。他稱，即使有年輕人願意加入，但近年員工水準參差，舉例突然「射波」請假及工作甩漏等不時出現，有食肆寧願聘用具經驗的廚師而拒絕聘用新人。

工會：兩人做3人工作量 壓力大增

對於新冠疫情期間不少從業員被迫放無薪假甚或遭解僱，招冠聰認為企業需時重建信心，藉建立穩定工作環境及調整合理薪酬，令勞工相信業界是值得「託付終身」，才會重投工作。

被問及不少僱主稱工資已較疫前升幅三成，招冠聰稱部分從業員的薪酬表面上有升幅，惟實際上僱主以3名員工薪酬聘用兩名員工的同時，亦要求兩名員工負擔3個人的工作量，結果前線壓力大增，尤其多以年輕從業員捱不夠3個月就辭職，故無法挽留人手。

（輸勞系列˙二）

相關字詞﹕飲食業 輸入勞工

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