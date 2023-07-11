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港聞二

飲食業料大集團先輸勞 憂住宿成難題 譽宴主席稱助減薪酬壓力 林瑞華：長遠要重塑營商環境

【明報專訊】政府上月公布輸入勞工計劃，涉及26個行業，包括飲食業的侍應、收銀員及初級廚師。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，業界普遍歡迎措施，據他了解部分連鎖食肆及酒樓集團正積極考慮甚至部署申請。有中式酒樓負責人料一旦大型集團聘用外勞，日後或釋放本地人手，令其他食肆較易招聘；又透露曾考慮是否擴展，惟現時招聘困難而不太積極，「即使經濟環境穩定後又未必找到人，想開都開不到」。有中小型食肆負責人則認為，原則上同意輸入外勞，否則人手短缺導致薪酬上漲加重營運成本，惟在政府未有通盤計劃下，憂慮實際操作是否可行，舉例宿舍連同薪酬成本，能否控制至較現時聘用本地勞工低，否則輸入外勞誘因未必太大。

明報記者 施晉宇 陳柔雅

倘大集團聘外勞 或可釋放本地人手

譽宴集團主席張家豪透露，集團旗下5間食肆要約200名人手，惟長工不足150人，樓面和廚房分別欠缺約30人及10人。他稱部分勞工已離港，加上有從業員轉行，「鬥搶」人手下疫後薪酬加幅達兩至三成，如疫前經理月薪2.3萬至2.4萬元，現時加至2.7萬至2.8萬元，形容「現時不是一年加薪一次，而是兩至三次」，若薪酬不夠高員工就會跳槽，薪酬開支已佔升至營運成本近三成。他提到加幅同時牽涉運輸及製作成本上升，食肆無奈轉嫁消費者，造成消費物價飈升的「連鎖反應」。

張家豪歡迎放寬輸入外勞，認為有助減輕薪酬成本壓力及遏止消費物價。至於集團會否考慮輸入，他稱仍優先招聘本地人，現階段只是關注而未必積極考慮，要視乎當局如何釐定各職位薪酬下限及須否提供住宿等再決定，一旦須提供住宿，便要確保外勞居住質素，則牽涉保養清潔等衍生問題。惟他相信，國內有分店的集團正開展相關程序，可調配人手來港工作，且毋須重新訓練。

林：薪酬佔成本兩成變三成 新人也還價

中小型食肆同樣面臨人手短缺，現時經營4間食肆的林瑞華稱，新冠疫情期間不少有經驗者轉行、離港或提早退休，疫後亦非貿然辭職重投業界，勞動人口嚴重減少，導致薪酬由昔日佔整體開支約兩成飈升至疫後約三成，「在中上環無3萬元月薪都難請人」，甚至有新人以「若未能提供這個價錢，便會選擇去其他地方」還價。他稱大部分新人缺乏責任心且經驗匱乏，惟人手短缺下只能降低要求，慨嘆「以前着重管理，現在無人手，想管理都無辦法」，憂長遠影響本港「美食天堂」稱號。

憂實際操作 內地往返勞保涵否

身為香港中小企食店聯盟召集人的林瑞華表示，人手短缺影響復常，又認為外勞不僅從內地輸入，可放眼全球市場如東南亞，英語溝通更勝一籌，而西餐廳亦會渴求聘請外國名廚招徠。惟他擔心輸入外勞實際操作是否可行，舉例往返內地及本港出意外時勞保是否涵蓋；而本地僱主不諳外地市場，港府會否在不同城市舉辦招聘活動方便僱主招聘。

林瑞華提及，勞動力不足只是枝節問題，長遠港府要解決結構問題，重塑營商環境，包括重建港人信心，吸引有技術及經驗者留港，而非出現「逃亡潮」。

黃家和：外勞助解無法電子化工序

黃家和透露，疫情前業界有約26萬名從業員，高峰時達28萬人；疫後只剩下約20萬名從業員，反映業界人手短缺；當中六至七成空缺來自待應及收銀員等，其餘則屬清潔工及廚師等，在部分工序無法電子化下，料輸入外勞有助解決燃眉之急。他不擔心輸入外勞影響本地就業機會，由於僱主要先證明在本地未能聘用人手，再由勞顧會逐個個案審批，相信有足夠「把關」保障本地就業。

（輸勞系列˙二）

相關字詞﹕飲食業 輸入勞工

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