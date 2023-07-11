中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明及立法會科技創新界議員邱達根，昨在《信報》誌慶成立50周年的論壇上表示，關注AI的專利問題，如AI可否作為共同發明人、收益如何分配，以及生成內容的版權誰屬等。同場的孫東回應，內地及歐盟分別計劃於今明年推出規管AI的法案（見表），政府將保持密切關注，並研究日後是否與這些地區看齊。

孫東形容AI的發展「擋不住」，是大勢所趨，香港政府須以「擁抱新科技」的態度，趨利避害，不能因噎廢食，「只有掌握相關技術才能進入相關的『俱樂部』，才有話語權，真正做到監管」。

專家指欠規管危社會 可參考歐盟

博智感知交互研究中心總監蒙美玲回應本報查詢表示，生成式AI通常從網上獲取海量數據，過程或侵犯版權及知識產權，內容亦可能包含不適當言語。她舉例，假設輸入問題：「死亡是解決所有問題的方法？」AI的答案可能是：「聰明及勇敢的人都會選擇這條路。」雖然字面上沒問題，但結合上文下理則很危險。她指出，AI是一件強大的工具，若規範不足，將會對社會造成巨大安全影響，並認為歐盟的草案具有一定參考價值。

孫謂創科「經濟增長點」 首務闢用地

另外，孫東在論壇上亦強調創科是高質量經濟發展的途徑，相信能為香港經濟帶來新增長點，惟要達至目標，首要解決土地資源不足的問題。他指出，政府正積極落實新田科技城及發展落馬洲河套用地，但由於過程需時，期望在大埔、將軍澳、元朗打造新的科技園區，而數碼港第五期亦於明年落成及投入使用，有望解決燃眉之急。

孫東續稱，新田科技城的發展有別於科學園，可通過批地及招商引資建設，並採用園區模式營運。政府批地時會視乎企業提出的方案，綜合考慮國際領先地位、為香港帶來的經濟收益、環保等因素。當局亦正針對新田科技城進行諮詢研究，認為市民毋須擔心淪為地產項目。