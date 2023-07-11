與妻爭執舞剪刀 五金店主放易燃氣引封路

昨日上午11時許，土瓜灣馬頭圍道284A號地下一間五金舖，39歲姓吳男店主與其妻子懷疑因感情及金錢問題發生爭執，店主一度手持約15厘米長的剪刀指向自己腹部，情緒激動威脅要自殘，女事主與兩名兒子逃出店外，其後男店主打開放在店內的一個載有冷氣雪種的壓縮氣體罐。

警方恐有人點燃氣體引起爆炸，於是擴大封鎖範圍，並向36歲姓許女事主及其兩名兒子了解事發經過，附近有不少市民駐足圍觀。至中午12時許，警員從後巷衝入店內制服店主，並安排救護車將他送往伊利沙伯醫院。

開蒸爐起口角 廚房主管刀傷同事兩被捕

另外，灣仔天樂里7號一間點心店昨午發生持刀傷人案。兩名男廚師懷疑因工作問題爭執，62歲姓邱廚房主管涉嫌持刀襲擊36歲姓楊男廚師，導致對方前額、頸及手腕受傷流血，楊自行報警求助。

警方接報到場，以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪拘捕持刀傷人的廚房主管，他報稱胸口及耳痛，被警員鎖上手銬送上救護車，與楊男一同清醒送往律敦治醫院治理。警方進一步調查後，亦以普通襲擊罪拘捕楊姓廚師。

據悉兩人昨午在廚房工作，雙方爭論應否打開蒸爐，他們初時口角繼而打鬥，其間邱涉嫌順手拿起一把10厘米長的刀襲擊對方。案件交由灣仔警區刑事偵緝第九隊跟進。