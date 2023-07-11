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垃圾徵費適應期可延一年 環團促勿再拖

【明報專訊】政府原擬今年底推行垃圾徵費，但當局表示考慮到年底至明年農曆新年期間垃圾量大增，以及清潔服務業人手緊絀，故延至明年4月1日實施徵費。政府亦首次披露實施初期會視乎市民習慣而考慮將原定6個月的適應期延長至一年，對違規者盡量先給予口頭警告。政府亦考慮到實施徵費前，垃圾量會增加，將會在市區較多「三無」大廈地區放置大型垃圾桶，方便市民棄置垃圾。環保團體「綠領行動」指出，若延長適應期至一年，即到2025年4月1日才正式執法，反映政府在過去18個月「準備期」沒做好準備，認為不應再拖。

明年4月推 當局稱因聖誕新春人手緊

環境及生態局昨向立法會提交文件，解釋當局留意到清潔服服業界要求推遲實施日期，尤其考慮到年底聖誕和明年農曆新年前後將產生大量垃圾，農曆新年期間人手亦較緊絀，故建議延至明年4月1日實施徵費。

由於市民需時適應新徵費，政府已承諾頭6個月設適應期，對違規者先給予口頭警告，不會馬上採取執法行動。文件又表示，會視乎市民改變棄置廢物習慣的情况，可考慮延長適應期，例如延至一年。適應期結束後，政府會以風險為本的模式執法，前線人員會巡查廢物收集點，政府亦會根據投訴監察違法黑點及執法。考慮到在推出徵費前垃圾量會增加，食環署會在市區較多三無大廈地區放置大型垃圾桶，以便市民棄置垃圾。

料推出前垃圾量大增 三無廈設大垃圾桶

政府又建議在徵費初期，向公屋、三無大廈及鄉郊村屋合共約105萬個住戶，每月向每戶免費派發20個容量15公升的指定垃圾袋，派發期為6個月。政府亦會向領取綜援及長者生活津貼人士，每人每月提供額外10元津貼。至於環保署去年底招標生產指定垃圾袋，因入標價過高而流標，文件指今年3月已重新招標，並收到45份標書，預期7、8月批出所有合約，以期第三季開始生產。

綠領行動指出，延長適應期至一年是過長，亦無助減少非法棄置及鼓勵市民減廢；該組織又指立法會於2021年8月通過垃圾徵費條例草案後，政府已設18個月準備期，計劃實施後若將適應期延長，反映政府一直無做好準備，認為只要做好回收配套，再配合執法，市民必定能改變棄置垃圾習慣。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻昨接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，現時業界約有兩成人手短缺，加上年底及農曆年假會有兩至三成人請假，但垃圾量增加，如在年底推行徵費，業界難以配合，認同延後實施徵費。

相關字詞﹕香港環境衛生業界大聯盟 垃圾徵費

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