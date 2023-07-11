指IAEA評估簡陋 食諮會質疑誤導 政府研增人手儀器抽檢 改歐美進口食肆稱難免加價

僅涵4物種 欠泥土環境難測沉積物

本身是城大海洋污染國家重點實驗室主任的梁美儀昨於港台節目《千禧年代》稱，海洋生物種類眾多，IAEA報告的生態風險評估只測試4種成年生物樣本對稀釋污水反應，包括比目魚、兩款蟹和海藻，沒考慮魚苗、魚卵、浮游動植物等；且IAEA預計排放歷時30至40年，卻僅用簡單數學模型推算，未能得出海底泥何時達最高濃度輻射等。

指報告未提食物鏈積聚 稀釋不能除輻射

梁向本報稱，IAEA報告表明污染物或沉積至海底泥，並會循食物鏈積聚並進入人體，惟生態風險評估只將該4種生物放入沒有泥土和食物的水缸，無法模擬污染物從海底泥進入魚類及在食物鏈積聚情况。

梁又質疑，報告指污水輻射元素濃度已稀釋屬誤導，因稀釋不能降解或消除輻射，「如果稀釋可以解決問題，我們就不用設立污水廠」；他續稱，報告指污水含氚（H3）、「碘-129」及「碳-14」等污染物，處理系統卻無法移除氚以外元素，擔心若排放污水超出環境承載能力，或引起部分生物因累積污染物而產生亞致死效應（sublethal effect）或影響繁殖，致生態系統失衡。

梁美儀又指出，處於食物鏈愈高層的物種，污染物累積得愈多，另貝類靠進食懸浮粒子及藻類浮游動物，易吸入高劑量污染物，人類進食後可致病變或患癌。他透露政府將提升監控措施，並成立跨部門小組應對，相信將參考整個華南地區，料未來一至兩周交代監察方向和政策，籲市民毋須過分憂慮。

醫生：老人小孩尤需避免涉輻射海產

家庭醫生林永和稱，即使核污水經稀釋，市民長時間攝取輻射元素或會引起基因突變，長遠可致癌，作為醫生須採取較保守立場，呼籲市民選擇沒輻射風險的海產進食，尤其長者或正發育的小孩。

本身經營日式食肆「廚師發辦（Omakase）」的香港餐務管理協會會董陳強稱，業界生意額近日跌兩至三成，相信與東京電力報告顯示有魚類輻射超標有關，預計市民不會趁日本排核污水前「趕尾班車」吃魚生。他透露已聯絡其他批發商，萬一港府採取嚴厲措施，將改從歐洲或加拿大等地進口，但會令成本漲三至四成，「一至兩成還可接受，太多可能要加價」。

明報記者