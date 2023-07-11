前騎師江碧蕙控造假帳 董事：「獲佣」友人稱從不收佣揭發

涉3支票 只一張抬頭寫友人

女被告江碧蕙報稱導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的營運總監，被控於2020年3至4月竄改有關帳目令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，而蘇獲發代理佣金。

控辯雙方承認事實指出，加心康是一所提供心血管檢測服務的醫療公司。代理每次轉介客戶至加心康可獲銷售金額的一至三成作為佣金。被告負責計算每個月應發放的佣金，涉案3張支票均由被告簽發，除其中一張支票抬頭寫蘇嘉玲，另兩張支票抬頭分別留空及寫上一間公司的名字。蘇確認沒有收過該些佣金。

加心康董事林建明供稱，他經友人介紹認識被告。2018年，林的妻子與被告及其法國籍丈夫合作投資醫療公司，名為Santé de France Limited（下稱SDF），股本10萬港元，被告夫婦出資3.4萬元，其餘由林妻所出。

合伙公司股本10萬 江夫做翻譯支薪5萬

林續稱，起初大家同意不支薪，但不久後被告丈夫辭去網球教練一職，要求公司為他支月薪5萬元。由於SDF有意塑造成法國品牌公司，故被告丈夫會為公司網站做法語翻譯，林認同對方出現能令公司的法國形象「似模似樣」，但亦稱對方實際「無咩嘢做、返幾個鐘下班」，而且大部分客戶是內地人，被告丈夫無法協助。公司同意支薪安排，僅因「唔同意就無得合作落去」。

林又稱，被告會介紹一些名人來光顧，但都是享用免費體驗服務以換取宣傳，只有一名客戶花費約1萬至2萬元。SDF約一年後清盤，由於雙方有意繼續合作，林另成立加心康，為唯一董事，被告為避免觸犯成立SDF期間簽訂的不競爭條款，以營運總監身分加入加心康，不支薪及不取佣金，僅領花紅。林稱「從來無分過利潤，因為從來都無賺過錢」。

借人脈只吸免費客 久蝕商「分手」

雙方直至2020年4月決定解除合作，就細節談判期間，身兼被告經理人的蘇嘉玲致電林，自稱幫加心康招客從不收取佣金，冀林與被告「好嚟好去」。林遂發現公司一直有向蘇發放佣金，甚至帳目顯示蘇與另一間代理公司平分佣金，林好奇蘇與該代理公司有關係，惟對方高層確認不認識蘇，反以此為由要求林提高日後佣金達3倍。

【案件編號：ESCC2511/22】