旺角工廈塌石屎砸車 屋署令勘測

屋署：整體結構沒明顯危險 專家：外牆裂縫滲水後或鬆脫

事發昨晨10時許，福強工業大廈有石屎剝落，被石屎擊中的黑色私家車當時載有一名乘客，車頂輕微損壞，玻璃有刮花痕迹。至傍晚6時許，涉事行人路段仍圍封。屋宇署表示，涉事大廈樓齡43年、樓高15層，昨晨11時接獲警方通知後隨即派員視察，檢視後認為整體樓宇結構沒明顯危險；而大廈物管公司已按屋宇署指示採取即時補救行動，將外牆鬆脫飾面及批盪移除。

香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業接受本報查詢稱，從照片可見，涉事大廈窗簷的磚及批盪剝落，不涉結構問題，不過周邊外牆可見輕微裂縫，受天氣影響水分滲入後，或令破損裂縫有鬆脫危機。

強制驗樓計劃下，樓齡30年或以上的私人樓宇業主若收到屋宇署送達法定通知，須檢驗大廈指定外部、結構及消防安全等構件；不過屋宇署網上系統未有記錄向涉事大廈要求驗樓。何鉅業認為不屬漏洞，「最好是一次過全部驗，但是現實上未能一次過處理」，最有風險的屬50至60年樓齡一批，應優先處理。他又說，屋宇署有專責小組識別需要驗樓的大廈，考慮因素包括樓齡、管理及維修狀况等，以今次事件為例，近期有剝落紀錄的樓亦應考慮優先檢驗。