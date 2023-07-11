倡推共享自動駕駛 新發展區先導應用

洪水橋、交椅洲建新交通樞紐

運輸署昨向立法會交通事務委員會提交文件，稱參考內地重慶沙坪壩站、英國倫敦國王十字車站和新加坡裕廊東綜合交通樞紐後，認為可在洪水橋／厦村新發展區和交椅洲人工島等，建立新一代運輸交通樞紐，提供泊車轉乘設施和配套，包括在接駁單車徑的地方提供單車和電動可移動工具的停泊位置，並設有完整交通信息的數碼資訊平台，提供各項跨界及區內交通站點、班次及票務資訊。

特定區域推App 按需求提供交通

署方亦提倡引入「按需求提供的公共交通服務模式」，特定區域的乘客可透過手機程式（App）提出行程需要，營辦商因應需求調派合適載客量的車輛接載，並根據實時路况及乘客行程需要靈活規劃行車路線及班次。署方料新運作模式適用於區內接駁客運服務，輔助常規定班定點的公共交通服務，讓營辦商提升服務質素及更好控制營運成本。

運署：自動駕駛促進與內地融合

署方又稱，自動駕駛車輛可避免因香港和內地駕駛習慣不同所引起的操作問題，促進兩地駕駛模式融合及交通往來，當局會在規劃的新發展區推動各類型自動駕駛服務的先導應用，並以共享自動駕駛車輛為主導方向，鼓勵市民以共享自動車出行。就發展「車聯網（Vehicle-to-Everything）」所需基建設施，當局已着手聯絡各相關部門，要求新發展區預留空間，為未來安裝「路側裝置（Roadside Unit）」及相關配套設施創造條件，替日後車聯網的應用鋪路。

政府亦會推動智慧公路發展，建議於汀九橋南行線推展智慧公路的先導計劃，改善交通管制及監察系統，提升應對交通事故的能力，並藉機會將現有路肩永久轉為行車線，紓緩交通擠塞；在11號幹線青龍大橋及交椅洲人工島的對外連接主幹道，會在行車道相反方向設交通管制及監察系統設施，以配合可變逆向車道方案運作，在應對因重大事故造成嚴重擠塞且沒替代行車路線下，利用中央分隔帶預留的出入口，允許一條或多條分隔車路的車輛使用相反方向行車道。

推智慧公路 汀九橋路肩研變行車線

另外，運輸署今年1月完成「2022年交通習慣調查」，訪問逾3.5萬個住戶，擁有私家車的住戶佔約5000個；未來一年有意購私家車的受訪者中約半數稱會選購電動車。

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