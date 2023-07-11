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灣區手記：坐在茶飲店 ／文：尚東美

【明報專訊】某日下午，記者的上一單採訪在下午3時多結束，下一單卻要5時許才開始。這個「不三不四」的時段，如果是在繁華市區可以坐進咖啡店，但當時記者身在一處小鄉鎮，去哪裏好呢？

此時看到路邊有一間茶飲店，記者不假思索就走了進去。在香港或是廣州深圳的鬧市，茶飲店往往只是一個「櫃枱」，顧客買完就拎走，但在郊區或是鄉鎮，茶飲店面積像一間小型茶餐廳，設有不少座位，年輕人買完飲品，還可以坐下聊天打機歎冷氣，店內還提供免費Wi-Fi、有充電插座或是租借「尿袋」，更設有洗手間，顧客想坐多久就坐多久。

某些茶飲店本身已是名牌，還要與名牌「聯名」，普通產品也動輒二三十元一杯，但在這些鄉鎮小店，不搞又芝士又奶蓋的各種花樣，也沒有大紅袍、鴨屎香等特種茶葉，只有最基礎的款式。記者買了一大杯檸檬茶，盛惠6元，確是「鄉鎮級」定價——當然，相信其成本還遠低於此。

記者坐了個多小時，發現像市區邊飲邊行街的現象少之又少，大概鄉下地方也沒什麼好行，坐着飲才是真正享受。記者與朋友談及此事，對方說，這種情况非常普遍，而且由早到晚，甚至坐到凌晨兩三點都大有人在。「就像以前在士多買支汽水，在樹頭擺張膠櫈坐着飲。」朋友說，「只不過現在的年輕人不可以沒有冷氣嘛！」

文：尚東美

相關字詞﹕大灣區 茶飲店 灣區手記

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