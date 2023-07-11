理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法

6名認罪被告分別為羅凱欣（現23歲，下同）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、黃浩軒（27歲）、王子豪（31歲）。

辯方求情指出，黃浩軒兒時因遭父親遺棄、母親吸毒，曾入住兒童之家，直至11歲與母親團聚，惟母親過世，他再入住兒童院舍，離開院舍後努力自給自足，一度對人生迷失，幸在本案後接觸宗教，在教會工作及做義工，令他明白能貢獻社會，不應自怨自艾。黃有兩項非禮定罪紀錄，源於在兒童之家一時好奇、缺乏管教下犯案，判處感化令，辯方強調他當時年僅15歲，望法庭視他為無案底。

官提坎坷青年獲獎報道

法官則提到，新聞報道政府早前頒獎予一名遭父遺棄、母在內地工作的年輕人，他生活貧苦，每月只有2000元生活費，反映即使背景坎坷，亦不代表必然會犯法。

辯方續為其他被告求情，其中羅凱欣熱心公益，候審到澳洲當交換生時服務當地無家者，亦目擊當地Black Lives Matter（黑人的命也是命）運動，「先知道咩叫和平參與示威」，其後亦回港面對案件及繼續做義工。辯方又稱，多名被告案發時身上無任何攻擊他人或摧毁財產的裝備，無證據顯示他們有領導或煽動角色，僅憑藉在場參與暴動，參與程度微。

【案件編號：DCCC 789/20】

（反修例風暴）