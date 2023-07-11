理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法

【明報專訊】2019年11月18日理大衝突期間示威者發起「圍魏救趙」行動，共213人於油麻地被捕，全被控暴動罪並分成17案審訊。其中一案控告8名男女，當中6人承認暴動罪，還押至昨日於區院求情。辯方求情稱其中一名被告兒時遭父親遺棄，母親後來過世，但他自力更生。法官謝沈智慧同意被告背景坎坷，「但係有啲人會自強，唔等於個個都會犯法」。案件押後7月28日判刑，其間6人續還押。
6名認罪被告分別為羅凱欣（現23歲，下同）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、黃浩軒（27歲）、王子豪（31歲）。
辯方求情指出，黃浩軒兒時因遭父親遺棄、母親吸毒，曾入住兒童之家，直至11歲與母親團聚，惟母親過世，他再入住兒童院舍，離開院舍後努力自給自足，一度對人生迷失，幸在本案後接觸宗教，在教會工作及做義工，令他明白能貢獻社會，不應自怨自艾。黃有兩項非禮定罪紀錄，源於在兒童之家一時好奇、缺乏管教下犯案，判處感化令，辯方強調他當時年僅15歲，望法庭視他為無案底。
官提坎坷青年獲獎報道
法官則提到，新聞報道政府早前頒獎予一名遭父遺棄、母在內地工作的年輕人，他生活貧苦，每月只有2000元生活費，反映即使背景坎坷，亦不代表必然會犯法。
辯方續為其他被告求情，其中羅凱欣熱心公益，候審到澳洲當交換生時服務當地無家者，亦目擊當地Black Lives Matter（黑人的命也是命）運動，「先知道咩叫和平參與示威」，其後亦回港面對案件及繼續做義工。辯方又稱，多名被告案發時身上無任何攻擊他人或摧毁財產的裝備，無證據顯示他們有領導或煽動角色，僅憑藉在場參與暴動，參與程度微。