明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱民協撐中國主權 2020續函政府倡政

【明報專訊】施德來2005年大學畢業後加入民協，其後成為民協主席，因初選案被起訴後辭去主席。他供稱民協宗旨為擁護中國對香港行使主權，從民協創黨以來沒改變。他說對前特首林鄭月娥處理2019年社會運動的手法不滿，「雖然政治會有爭拗，民生都好重要」，仍會向政府反映意見。

施德來2005年成為民協社區幹事，至2016年民協在立法會選舉失利失去所有議席，施就接任民協主席，至2021年3月辭任，現為九龍城劏房家庭服務社工。施稱民協有3點宗旨和信念，包括擁護中國主權和落實「一國兩制」、促進民主和改善民生，以及透過社會資源再分配，改善基層生活。

辯方屢提民生

官：非你做過的都幫到你

曾兩度當選黃大仙區議員的施德來形容，區議員是市民和政府的橋樑，若政府做得好，他會寫信嘉許部門，例如他2018年撰寫嘉許信給警方，感謝打擊區內毒品問題。此外，施2017年曾向前特首林鄭月娥遞信，另於2020年致函特首辦，冀政府向黃大仙美東邨重建戶發放經濟補貼。辯方大律師黃廷光多次問及施的民生工作，法官李運騰質疑，法庭知悉施是盡責區議員，「但並非你做過的所有事情，都在審訊中幫到你」。

談及反修例運動，施德來稱民協在社運衝突劇烈之前曾參與聯署冀雙方冷靜。他不知道於2020年和政府理性討論是否可行，「但我盡力去做」。初選期間，施在facebook宣傳藍田街站，以「深入敵陣」為hashtag（主題標籤）。他在庭上解釋，「敵陣」指工聯會扎根的藍田選區，民協和工聯會的基層票源相近，故用較誇張的形容詞。

（初選案）

相關字詞﹕施德來 民協 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

倡推共享自動駕駛 新發展區先導應用
倡推共享自動駕駛 新發展區先導應用
旺角工廈塌石屎砸車 屋署令勘測
旺角工廈塌石屎砸車 屋署令勘測
前騎師江碧蕙控造假帳 董事：「獲佣」友人稱從不收佣揭發
前騎師江碧蕙控造假帳 董事：「獲佣」友人稱從不收佣揭發
指IAEA評估簡陋 食諮會質疑誤導 政府研增人手儀器抽檢 改歐美進口食肆稱難免加價
指IAEA評估簡陋 食諮會質疑誤導 政府研增人手儀器抽檢 改歐美進口食肆稱難免加價
垃圾徵費適應期可延一年 環團促勿再拖
垃圾徵費適應期可延一年 環團促勿再拖
與妻爭執舞剪刀 五金店主放易燃氣引封路
與妻爭執舞剪刀 五金店主放易燃氣引封路
孫東：AI發展「擋不住」 規管研參考內地歐盟
孫東：AI發展「擋不住」 規管研參考內地歐盟
踢傷巴西龜被捕 七旬主人稱養唔起踢走佢
踢傷巴西龜被捕 七旬主人稱養唔起踢走佢
飲食業料大集團先輸勞 憂住宿成難題 譽宴主席稱助減薪酬壓力 林瑞華：長遠要重塑營商環境
飲食業料大集團先輸勞 憂住宿成難題 譽宴主席稱助減薪酬壓力 林瑞華：長遠要重塑營商環境
廚師：預算少無暇訓練 中小食肆料興趣小
廚師：預算少無暇訓練 中小食肆料興趣小
侍應憂議價能力減 「現非請不到人是留不到人」
侍應憂議價能力減 「現非請不到人是留不到人」
曾裁泛民議員宣誓無效 立會秘書長陳維安明年退休
曾裁泛民議員宣誓無效 立會秘書長陳維安明年退休
林定國向兩律師會投訴郭榮鏗任建峰
林定國向兩律師會投訴郭榮鏗任建峰
的士業稱易通行兩成讀卡失敗 促紅隧延推 羅淑佩：非系統問題 將推的士專用App
的士業稱易通行兩成讀卡失敗 促紅隧延推 羅淑佩：非系統問題 將推的士專用App
改道香園圍塞車一小時 業界引述口岸辦：文錦渡地陷短期難修復
改道香園圍塞車一小時 業界引述口岸辦：文錦渡地陷短期難修復
施德來：參選為改民協形象 自知九東無勝算 指「積極運用」否決權非綑綁
施德來：參選為改民協形象 自知九東無勝算 指「積極運用」否決權非綑綁
理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法
理大外衝突 認暴動青年稱家境坎坷 官：不等於會犯法
專家證人揭評估遺漏 指聾啞事主自殺風險高
專家證人揭評估遺漏 指聾啞事主自殺風險高
主診：事主用紙筆可表達大致意思
主診：事主用紙筆可表達大致意思
慢病共治每診收300餘 家醫：算不上生意 仍會參與
慢病共治每診收300餘 家醫：算不上生意 仍會參與
4垃圾車油缸被戳穿 循刑毁處理
4垃圾車油缸被戳穿 循刑毁處理
大灣區GBA新聞：粵港人港稅更新 上限補貼500萬 簡化「人才」定義 灣區內地9市自定
大灣區GBA新聞：粵港人港稅更新 上限補貼500萬 簡化「人才」定義 灣區內地9市自定
大灣區GBA新聞：前海首批藥械通港澳藥物投入使用
大灣區GBA新聞：前海首批藥械通港澳藥物投入使用
灣區手記：坐在茶飲店 ／文：尚東美
灣區手記：坐在茶飲店 ／文：尚東美
【Emily】建新大樓逾10年未成事 丘應樺：一直研究緊 議員倡將軍澳「傳媒廠房」撥港台
【Emily】建新大樓逾10年未成事 丘應樺：一直研究緊 議員倡將軍澳「傳媒廠房」撥港台
【Emily】將升樞機周守仁：盼犯事青年重拾前途
【Emily】將升樞機周守仁：盼犯事青年重拾前途
【Emily】「我唔係爵屎，我係Hellosss」 羅淑佩讚Ian守規唔揸快車
【Emily】「我唔係爵屎，我係Hellosss」 羅淑佩讚Ian守規唔揸快車
【Emily】中電推預測系統助修樹 免危及電纜
【Emily】中電推預測系統助修樹 免危及電纜
【Emily】調查：三成學生連打5個鐘機 最嚴重60小時
【Emily】調查：三成學生連打5個鐘機 最嚴重60小時
【Emily】「港式奶茶技藝」特別郵票7．25售
【Emily】「港式奶茶技藝」特別郵票7．25售