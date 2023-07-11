稱民協撐中國主權 2020續函政府倡政

施德來2005年成為民協社區幹事，至2016年民協在立法會選舉失利失去所有議席，施就接任民協主席，至2021年3月辭任，現為九龍城劏房家庭服務社工。施稱民協有3點宗旨和信念，包括擁護中國主權和落實「一國兩制」、促進民主和改善民生，以及透過社會資源再分配，改善基層生活。

辯方屢提民生

官：非你做過的都幫到你

曾兩度當選黃大仙區議員的施德來形容，區議員是市民和政府的橋樑，若政府做得好，他會寫信嘉許部門，例如他2018年撰寫嘉許信給警方，感謝打擊區內毒品問題。此外，施2017年曾向前特首林鄭月娥遞信，另於2020年致函特首辦，冀政府向黃大仙美東邨重建戶發放經濟補貼。辯方大律師黃廷光多次問及施的民生工作，法官李運騰質疑，法庭知悉施是盡責區議員，「但並非你做過的所有事情，都在審訊中幫到你」。

談及反修例運動，施德來稱民協在社運衝突劇烈之前曾參與聯署冀雙方冷靜。他不知道於2020年和政府理性討論是否可行，「但我盡力去做」。初選期間，施在facebook宣傳藍田街站，以「深入敵陣」為hashtag（主題標籤）。他在庭上解釋，「敵陣」指工聯會扎根的藍田選區，民協和工聯會的基層票源相近，故用較誇張的形容詞。

（初選案）