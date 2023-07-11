施德來：參選為改民協形象 自知九東無勝算 指「積極運用」否決權非綑綁

不預期當選 為下屆部署

施德來作供談及民協着重民生，他雖然不滿特首處理2019年社運，但仍去信特首辦表達意見（另見稿）。施憶述，早於2020年4月為立法會選舉展開選舉工程，其後九龍東決定舉行初選，他有意代表民協參選上述兩者，藉此增加知名度和改變民協形象，推動民生政策。施當時估計九龍東立法會議員譚文豪和胡志偉競逐連任，參選該區的還有曾高票落選的譚得志和黃之鋒，自知在九東初選勝算不高，亦不預期當選，但參加者較立法會選舉少，容易宣傳他和政黨，為下屆選舉部署。

發言企硬爭曝光 非一貫作風

法官陳慶偉續問，那麼施德來毋須使用選舉語言？施認為選舉是塑造政黨形象，他配合當時選舉處境採取選舉語言和技巧，冀改善民協予人「騎牆、弱勢」的印象。法官李運騰追問，施的意思只改變表面的假象，抑或改變政治立場？施稱，民協服務民生的「內涵不變」，但立選要處理「闊」的層面，遂有形象工程。他強調民協依然重視溝通、和政府協作，惟同年6月討論的議題政治化及出現「鬥黃」，才在發言和選舉策略「（立場）企得硬咗」。施稱，這與他及民協的一貫作風並不脗合，他考慮自己無勝算而調整，否則傳媒不會報道。

施稱基本法賦權否決

官：沒寫可逼回應五大訴求

至於施德來曾收到的九東協調文件列有「積極運用」否決權，施稱他理解不一定要運用否決權，而且他相信基本法賦予立法會權力，可以基於不同原因否決預算案。

不過陳官質疑，基本法沒寫明可迫使特首回應五大訴求，又問可否以不恰當的原因否決財案，舉例有議員受賄，施回答稱這情况已違法。陳官表示，基本法賦予立法會合法地行使權力，亦需具有恰當原因，好比法官不能無差別裁定某人罪成或罪脫，施認為要求特首回應五大訴求屬於恰當原因。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）