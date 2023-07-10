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港聞

港聞二

調查：主因費用難擔 八成中高齡基層無定期睇牙

【明報專訊】香港社區組織協會一項關於弱勢社群口腔健康的調查發現，約八成基層中高齡市民及約七成殘疾人士沒有定期接受口腔檢查，主因是未能負擔費用，分別佔當中的55%及46%；亦有八成基層中高齡市民及約七成殘疾人士在過去一年曾有牙痛或蛀牙，惟當中只有不足三成基層中高齡市民及約四成殘疾人士向牙醫求診。社協建議政府為中高齡人士提供每年1000元牙科保健券，資助於私營市場接受牙科服務。

多數人牙痛寧死忍

四成殘疾者因障礙棄求醫

調查由社協聯同香港老人權益聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席進行，於3至6月以電話及網上問卷訪問132名年介45至64歲的基層中高齡市民，以及74名殘疾人士，調查弱勢社群口腔健康現况及反映服務需要。結果發現，大部分受訪者因為不知道相關服務或診所籌數有限，選擇忍耐牙痛或自行處理，亦有約四成受訪殘疾人士表示因各種障礙而放棄求醫，包括輪椅出入診症室有困難、照顧者沒時間及交通接送等。

基層中高齡人士陳太被牙患纏繞8年，她說需長時間照顧2015年中風的丈夫，同年發現自己牙齒出現問題，但因經濟困難無法持續治療，僅買消炎藥止痛，近年卻發現有10隻嚴重蛀牙，於拔牙和製作假牙共花費約2萬元，「上下左右都要剝牙，食嘢都幾麻煩」。

社協倡派千元保健券

殘疾人士余先生需輪椅輔助出入，他稱因無障礙設施不足，難進入或於診所內移動，不少醫院亦設於「山上」，如菲臘牙科醫院，輪椅曾險滾落山腳，故冀有方便輪椅人士的一站式服務。

社協幹事連瑋翹表示，基層中高齡市民處於服務真空，與殘疾人士成為「受忽視的一群」，口腔健康比長者更差，建議政府針對45歲以上市民推行口腔健康篩查及開展預防式介入、在各區康健中心加入口腔檢查服務、設牙科保健券資助中高齡者牙科服務、放寬關愛基金牙科項目年齡限制及設立無障礙診所。

相關字詞﹕口腔健康 香港社區組織協會

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