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港聞

港聞二

稱運食物予海外茶會有風險 葉劉籲商舖勿自稱「黃圈」

【明報專訊】警方早前拘捕5名前香港眾志成員，指他們涉嫌透過「Mee懲罰師」平台賺取資金支援正因《港區國安法》被通緝的前眾志主席羅冠聰。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受無綫節目訪問時認為，政治立場無助生意，明知而支援在逃者的不法行為也有風險，建議商店不要自稱「黃色經濟圈」。

葉劉淑儀昨日接受無綫節目《講清講楚》訪問，對於警方早前以涉嫌違反國安法通緝8名身處海外的民主派及社運人物，她指政府知道8人所在地已暫停或中止與本港的移交逃犯協定，不會協助港府拘捕他們，但認為最重要是向全世界示警，有助切斷他們在香港的支援，以及警惕8人的親友不應支援被通緝者。

稱通緝旨在示警國際 助切斷逃犯所獲支援

被問到有意見認為警方旨在打擊「黃色經濟圈」，葉太稱，部分在逃者活躍海外，例如在英國較多港人聚居地方舉辦茶會，做「洗腦、迷惑工作」，拉攏當地國會議員譴責和制裁中國。她指出，餐廳即使單純運送食物過去予這類茶會，如果明知會被用作不法用途，也有違法風險，「既然有這些風險，就不要自稱『黃色經濟圈』，根本都無助你的生意」。不過她重申，違法與否要視乎實際行為及有否犯罪意圖。

特首李家超早前表示，如果問題可控和不嚴重，政府不會立法規管「假新聞」。葉太認為現時「假新聞」已經大幅減少，而根據國安法警方亦有權移除網上有害消息，反問如果當局已有足夠權力，是否有需要訂立新法例。

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