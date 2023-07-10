明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

文錦渡沉降 深暫停通關 口岸車路凹陷拱起 司機：貨運影響不大

【明報專訊】文錦渡入境通關車路沉降，大片地面凹陷及拱起。深圳市人民政府口岸辦發公告表示，為確保安全，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關，代表不論貨車司機或旅客，暫時都不能使用文錦渡口岸往返兩地。有港粵運輸司機稱，事件對貨運業影響不算太大，司機可轉用鄰近口岸。

深昨晚發公告 待搶修後再通知

深圳市人民政府口岸辦昨晚10時半發出公告，指傍晚6時，文錦渡口岸入境通關現場出現地面沉降，存在安全風險；為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關業務，原經文錦渡口岸入境的車可從深圳其他口岸入境，出入境旅客從其他口岸通行，又指相關單位已啟動應急處置預案，抓緊搶修；恢復通關時間待搶修完成後及時公告。

司機稱昨現凹陷 可改用蓮塘口岸

據網上流傳、相信由駕駛經過司機或乘客拍攝的照片所見，口岸其中3條通道前面有路面下陷，連指示牌亦跌入坑洞，下陷位置再前一點，有兩片劃有黃格線的路面拱起，連帶附近地面佈滿的石塊，受影響面積不小。

港粵運輸司機從業員協會會務副主任鄧志偉說，收到通知因為路陷，文錦渡口岸要暫停使用。鄧說事件對貨運業影響不算太大，指現時文錦渡主要是運送活豬、蔬菜跨境貨車使用，司機可轉用鄰近的蓮塘/香園圍口岸。他指未聞業界說口岸之前有異樣，業界說昨路面有些凹陷，部分路面谷起。

文錦渡口岸是客、貨運綜合性公路口岸，是內地供港食品主要進港口岸，位於深圳羅湖區南面、新界北面，由一座公路橋與新界相連。翻查資料，文錦渡口岸1978年開始對外開放，設有44條查驗通道，出入境各22條。每日過境旅客通過能力達3萬人次。口岸在2011年重建改造，2013年8月恢復運行。服務時間為每日早上7時至晚上10時。旅客亦可乘搭跨境巴士，來往文錦渡口岸和上水廣場或尖沙嘴。

相關字詞﹕封關 沉降 文錦渡

上 / 下一篇新聞

髮型師：港口味術語 外勞難熟知 稱助理學徒人手需求更大 「政府有無聽我們需要？」
髮型師：港口味術語 外勞難熟知 稱助理學徒人手需求更大 「政府有無聽我們需要？」
指標籤低技術難吸新血 「同30年前叫洗頭妹有何別？」
指標籤低技術難吸新血 「同30年前叫洗頭妹有何別？」
26工種輸勞提出一個月 無交代短缺數據
26工種輸勞提出一個月 無交代短缺數據
輸勞措施80年代早見 「補充勞工」1996推
輸勞措施80年代早見 「補充勞工」1996推
「慢病共治」資助百餘元 私醫憂蝕本 擬每年每病人6次 每次162至192元 組織：不應拿專科比
「慢病共治」資助百餘元 私醫憂蝕本 擬每年每病人6次 每次162至192元 組織：不應拿專科比
私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情
私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情
目光起衝突 菜刀施襲還擊者齊被捕
目光起衝突 菜刀施襲還擊者齊被捕
花盆發現彈珠孔 警檢彈弓拘一人
花盆發現彈珠孔 警檢彈弓拘一人
岩洞兩建築同時起 造價減10億 洞口大樓駁觀景橋 安達臣道岩坡近距看
岩洞兩建築同時起 造價減10億 洞口大樓駁觀景橋 安達臣道岩坡近距看
雙程證漢遇查逃跑被捕 背囊檢8公斤沉香木
雙程證漢遇查逃跑被捕 背囊檢8公斤沉香木
亞洲第二 中大生物樣本庫國際認可 威院首設擬擴至其他公院 助港發展灣區醫研中心
亞洲第二 中大生物樣本庫國際認可 威院首設擬擴至其他公院 助港發展灣區醫研中心
本地人口少 難吸引投資 倡港版FDA放眼大灣區
本地人口少 難吸引投資 倡港版FDA放眼大灣區
數據通憂私隱 孫東：有法可依 私隱條例第33限資料出境 27年來「尚未實施」
數據通憂私隱 孫東：有法可依 私隱條例第33限資料出境 27年來「尚未實施」
機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救
機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救
稱運食物予海外茶會有風險 葉劉籲商舖勿自稱「黃圈」
稱運食物予海外茶會有風險 葉劉籲商舖勿自稱「黃圈」
調查：主因費用難擔 八成中高齡基層無定期睇牙
調查：主因費用難擔 八成中高齡基層無定期睇牙
海關檢2200萬支私煙 料七成供港
海關檢2200萬支私煙 料七成供港
入境客涉6.3公斤毒品藏4曲奇罐
入境客涉6.3公斤毒品藏4曲奇罐
大灣區GBA專題：苦瓜冲檸茶，灣區衝一哥，來港充新風 港人廣州創辦蔬果茶店 主打好飲又健康
大灣區GBA專題：苦瓜冲檸茶，灣區衝一哥，來港充新風 港人廣州創辦蔬果茶店 主打好飲又健康
大灣區GBA專題：推陳保鮮 調新茶研周邊皆耗心
大灣區GBA專題：推陳保鮮 調新茶研周邊皆耗心
大灣區GBA專題：「交學費交到疑入錯行」 轉敗為勝靠堅持
大灣區GBA專題：「交學費交到疑入錯行」 轉敗為勝靠堅持
AI製作字幕省成本 影片會議適用
AI製作字幕省成本 影片會議適用
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
【Emily】周守仁擢升樞機 有資格選教宗
【Emily】周守仁擢升樞機 有資格選教宗
【Emily】5邨試行廚餘智能回收桶 半年400公噸
【Emily】5邨試行廚餘智能回收桶 半年400公噸
【Emily】親子華服寫書法 128隊齊創紀錄
【Emily】親子華服寫書法 128隊齊創紀錄
【Emily】殘疾運動員攝影展 田二少捕獲蘇樺偉
【Emily】殘疾運動員攝影展 田二少捕獲蘇樺偉
【Emily】G19考察珠海橫琴 體驗兩地一檢入澳
【Emily】G19考察珠海橫琴 體驗兩地一檢入澳
【Emily】保育倡議學生賽 「大潭抽水奇蹟」奪冠
【Emily】保育倡議學生賽 「大潭抽水奇蹟」奪冠
【Emily】36年官場感受 聶德權稱與抗疫有緣
【Emily】36年官場感受 聶德權稱與抗疫有緣