文錦渡沉降 深暫停通關 口岸車路凹陷拱起 司機：貨運影響不大

深昨晚發公告 待搶修後再通知

深圳市人民政府口岸辦昨晚10時半發出公告，指傍晚6時，文錦渡口岸入境通關現場出現地面沉降，存在安全風險；為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關業務，原經文錦渡口岸入境的車可從深圳其他口岸入境，出入境旅客從其他口岸通行，又指相關單位已啟動應急處置預案，抓緊搶修；恢復通關時間待搶修完成後及時公告。

司機稱昨現凹陷 可改用蓮塘口岸

據網上流傳、相信由駕駛經過司機或乘客拍攝的照片所見，口岸其中3條通道前面有路面下陷，連指示牌亦跌入坑洞，下陷位置再前一點，有兩片劃有黃格線的路面拱起，連帶附近地面佈滿的石塊，受影響面積不小。

港粵運輸司機從業員協會會務副主任鄧志偉說，收到通知因為路陷，文錦渡口岸要暫停使用。鄧說事件對貨運業影響不算太大，指現時文錦渡主要是運送活豬、蔬菜跨境貨車使用，司機可轉用鄰近的蓮塘/香園圍口岸。他指未聞業界說口岸之前有異樣，業界說昨路面有些凹陷，部分路面谷起。

文錦渡口岸是客、貨運綜合性公路口岸，是內地供港食品主要進港口岸，位於深圳羅湖區南面、新界北面，由一座公路橋與新界相連。翻查資料，文錦渡口岸1978年開始對外開放，設有44條查驗通道，出入境各22條。每日過境旅客通過能力達3萬人次。口岸在2011年重建改造，2013年8月恢復運行。服務時間為每日早上7時至晚上10時。旅客亦可乘搭跨境巴士，來往文錦渡口岸和上水廣場或尖沙嘴。