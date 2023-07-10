機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救

無人機載小基站 覆蓋盲點

戶外郊遊是市民熱門假日活動，惟部分偏遠地區仍未有網絡信號覆蓋，若遠足人士發生意外，難以發送求救信號。機電署高級電子工程師（數碼科技）馬燦興表示，透過該署研發的智能內置GPS定位技術裝置，配合GWIN網絡傳送定位數據，遠足者日後即使身處沒有網絡的地方，亦可透過上述裝置及系統發送求救信號，有助加快搜救。

馬燦興續稱，市民參與野外訓練時，亦可利用搭載小型GWIN基站的無人機為個別信號盲點提供覆蓋，以全面保障山野訓練活動安全。

實時測泊位 方便郊遊

另外，機電署亦於約250個偏遠的非收費表路旁泊車位，例如西沙路、新娘潭路及大欖涌郊遊徑等，安裝感應器及透過 GWIN傳遞信號，以探測該車位是否已被佔用，方便駕駛者實時得悉車位狀况。該署強調，感應器不會蒐集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼，以保障私隱。此外，該署亦與渠務署在多個渠底下安裝GWIN傳感器，實時監察地下水位及漏水情况。