機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救

【明報專訊】政府近年大力推動智慧城市發展，同時將機電設備數碼化。機電署於2019年花約年半時間，開發無線低功耗傳感器網絡——政府物聯通（GWIN），系統採用遠程（long range）無線通訊技術，與相距約7公里的基站實時連接。系統有別於傳統傳感器，毋須獨立鋪設網絡及供電，並內置GPS定位，故主要應用於未有覆蓋流動電話網絡信號的偏遠郊野地區，例如可實時監測偏遠位置的非收費表路旁泊車位、防洪監察系統及便利於偏遠地區搜救遠足者等。機電署稱，全港現已設約450個基站，以每個基站約5萬元計算，已斥資約2250萬元興建。
無人機載小基站 覆蓋盲點
戶外郊遊是市民熱門假日活動，惟部分偏遠地區仍未有網絡信號覆蓋，若遠足人士發生意外，難以發送求救信號。機電署高級電子工程師（數碼科技）馬燦興表示，透過該署研發的智能內置GPS定位技術裝置，配合GWIN網絡傳送定位數據，遠足者日後即使身處沒有網絡的地方，亦可透過上述裝置及系統發送求救信號，有助加快搜救。
馬燦興續稱，市民參與野外訓練時，亦可利用搭載小型GWIN基站的無人機為個別信號盲點提供覆蓋，以全面保障山野訓練活動安全。
實時測泊位 方便郊遊
另外，機電署亦於約250個偏遠的非收費表路旁泊車位，例如西沙路、新娘潭路及大欖涌郊遊徑等，安裝感應器及透過 GWIN傳遞信號，以探測該車位是否已被佔用，方便駕駛者實時得悉車位狀况。該署強調，感應器不會蒐集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼，以保障私隱。此外，該署亦與渠務署在多個渠底下安裝GWIN傳感器，實時監察地下水位及漏水情况。