數據通憂私隱 孫東：有法可依 私隱條例第33限資料出境 27年來「尚未實施」

孫東昨於商台節目《政好星期天》中形容，未來「數據就是黃金」。他指出，由於國際形勢敏感，內地去年起實施較嚴格的數據出境政策，令香港未能獲得過往可取得的銀行、醫療等數據，但在新措施下，香港將成為少數匯聚內地和海外數據資源的數據港，有助吸引內地及海外企業來港。他透露兩地正組成聯合工作組，幾個月內會制定具體執行方案，並簽訂標準合同。

私隱署擬修例 參考其他區

對於市民擔心個人私隱問題，孫東指出，本港有私隱條例規範，而行業之間的重要數據，包括金融和醫療等亦有相關法例規管，不會流出境外。他說，由於內地提供的數據屬敏感資料，當局要確保數據來港後不會流到其他地方，日後或會通過較強的行政手段，確保數據安全有效地在港應用。

私隱條例第33條訂明，禁止將個人資料轉移至香港以外地方，除非資料使用者確保個人資料在轉移後，可獲香港法例同等保障。33條也賦權私隱專員刊憲，指明某轉移地方與香港私隱條例保障「大體上相似」而容許轉移。條例在1996年生效，但規管跨境資料轉移的第33條到目前為止，仍列為「尚未實施」（not yet in operation）。

本報昨向私隱專員公署查詢，是否有計劃為實施33條準備，公署回覆說，正與政府全面審視條例及擬定具體修例建議，現階段不評論具體建議；公署又稱會參考其他司法管轄區法例，同時考慮香港實况。翻查私隱專員上月中接受《大公報》專訪時解釋修例仿效歐盟規則加強罰則及引入資料外泄通報機制，無提跨境資料如何處理。