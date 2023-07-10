本地人口少 難吸引投資 倡港版FDA放眼大灣區

指科研合作應「拆牆鬆綁」

陳家亮表示，本港若要成為國際創新醫學樞紐，須具備四大條件，包括安全的臨牀研究系統、健全的知識產權保障、具國際認證的生物樣本庫，以及具法定權力的藥物審批機構。他指出，本港已完成首兩個條件，又形容「中大威院生物樣本庫」獲美國實驗室認證協會（A2LA），是向前邁進重大一步，稱樂見「港版FDA」的建議。

他補充，本地只有約700萬人口，外國藥廠來港註冊的藥物若不能「衝出香港」，將欠缺投資誘因，盼本港設立藥物監管機構後，本地與大灣區其他城市建立藥物互認制度。他指出，由於涉及法規問題，現時本港與內地的生物樣本未能即時互通，部分實驗需時數年才可取得核准，對兩地醫學院合作研究帶來阻力。他聽聞港府正與內地研究相關範疇，盼相關法例可盡快「拆牆鬆綁」。

陳家亮另接受本報訪問時補充，本港醫學院具優良藥物科研實力，認同設立本地監管機構將有助科研「落地」，另一方面亦可加快藥物審批，讓有需要的病人盡快獲得適切治療。他提到，各國普遍只有一個藥物審批機構，中國內地現已設立國家藥品監督管理局，相信本港若要設立相關機構，最大挑戰是要說服內地政府，「點解中國偏偏需要兩個（審批機構）」。