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亞洲第二 中大生物樣本庫國際認可 威院首設擬擴至其他公院 助港發展灣區醫研中心

【明報專訊】細胞和組織等生物樣本對科研及藥物研發極重要，中文大學於2019年在威爾斯親王醫院成立「中大威院生物樣本庫」，近日獲國際認證，成為韓國以外，亞太地區另一所獲國際認證的生物樣本庫。中大醫學院長陳家亮稱，樣本庫獲認證後，以往只能用作學術研究的資料現可用作藥物研發，標誌着香港有條件成為大灣區新醫藥研發中心；他透露正與醫管局研究，盼在其他公立醫院建立同獲國際認證的生物樣本庫。

醫管局發言人回覆查詢時表示，局方已邀請本港兩所大學醫學院代表成立聯合小組，以三方協作模式，就設立生物樣本庫的建議展開討論，局方將積極配合及支持香港的醫療科研發展。

「中大威院生物樣本庫」至今已利用超低溫存放超過100萬個樣本瓶，每年存放率超過10萬樣本瓶。樣本庫科學主任柯楚浚稱，美國實驗室認證協會（A2LA）就收集、處理、分發樣本等不同程序的嚴格審批後，近日向樣本庫發出「ISO 20387：2018(en)」認證。

稱已吸引外國藥廠洽談

陳家亮解釋，樣本庫以往未有國際認證，故儲存的生物數據只能用作學術研究，外國藥廠寧願於外國研發藥物，待得到美國食品藥物管理局（FDA）等機構審批後，方在香港申請銷售藥物。柯楚浚補充，中大樣本庫獲認可後，已收到外國藥廠洽談，他盼有更大型的國際合作，進一步打造本港成為新醫藥研發中心。

冀建「全港性、系統化」樣本庫

中大表示，隨着樣本庫獲國際認證，將逐步提升樣本存放量及多樣性，預料數字將以幾何級數上升。樣本庫執行委員會聯合主席馬青雲承認，單一樣本庫不足夠反映本港整個族群的情况或身體數據，形容中大樣本庫屬「先驅者」，盼以此告訴大眾「香港都有能力建設達到國際認可的生物樣本庫」。

陳家亮透露，中大醫學院正與醫管局洽談，冀將是次經驗帶到其他公院，包括在兒童醫院建立「第二個中大威院生物樣本庫」，隨後希望推展至各聯網，長遠在公院建設「全港性、統一、系統化」的生物樣本庫。

至於各樣本庫的人手將如何分配，馬青雲稱，中大醫學院具經驗，相信有助不同樣本庫保持高水準服務水平，盼可盡量主導相關工作。樣本庫執行委員會聯合主席杜家輝補充，樣本庫人員須經專業培訓，中大若能配合，願意提供經驗或協助。

相關字詞﹕新醫藥研發中心 ISO 20387：2018(en) 柯楚浚 杜家輝 馬青雲 陳家亮 美國實驗室認證協會（A2LA） 中大威院生物樣本庫 生物樣本庫

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