岩洞兩建築同時起 造價減10億 洞口大樓駁觀景橋 安達臣道岩坡近距看

明報記者 區慧盈

料四五年內岩洞建築先後完工

本港一向山多陡峭，岩石堅固。謝淑欣指出，由於岩洞環境獨特，適合安置需在安全穩定環境運作的設施，故當局首次嘗試把興建歷史檔案中心和重置工務中央試驗所兩項獨立的岩洞工程，整合在同一岩洞位置興建。她預計約4年內完成搬遷試驗所，5年內完成興建歷史檔案中心。

土拓署：「聯用發展」增效益

謝淑欣續指，聯用發展除可使用共用施工隧道，亦能同步興建岩洞建築群及洞口大樓，有助增加成本效益。以上述項目為例，因岩洞工程的回標價和隧道挖掘費較原先估算低，項目造價由近60億減至約49億元。

她又補充，項目會參考外國例子，包括瑞士的Hagerbach實驗長廊等，故將改善石栓及噴漿混凝土的技術，以節省支撐岩洞內壁的成本；署方日後亦會保留項目施工隧道，以在有需要時作設施擴展或興建岩洞項目時使用。

聯用發展模式除可降低造價，謝淑欣稱由於兩個設施位置相近，將設置共享的公共空間，包括廣場公園，以為市民提供綠化戶外空間；同時將設觀景橋連接兩個項目。公眾日後可經廣場的電梯直達大樓天台的園景空間，從高處俯瞰當區景色，同時進一步認識岩洞歷史。

談及聯用發展會否成常例，謝淑欣強調，儘管岩洞發展有助釋放土地資源，但並非所有山體都適合發展岩洞，因對岩洞石層厚度有一定要求外，岩洞旁邊若有其他設施，亦會限制其發展空間。她舉例，若岩洞內有間隔石柱，則未必適合放置一些體積大、但不可分拆的設施。