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港聞

港聞二

私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情

【明報專訊】除病人收費及醫生資助額，用藥選項亦是「慢性疾病共同治理計劃」另一關注點。香港西醫工會副會長張允傑引述政府方案稱，政府將集中採購指定藥物供醫生處方，毋須病人額外付藥費，藥單大致參考目前醫管局普通科門診用藥，並將為私醫提供治療及轉介指引。不過，他指政府提供的糖尿藥為舊藥，建議政府採購控制血糖較佳且副作用較少的新一代藥物。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則認為舊藥足以控制病情穩定者的血糖，不一定要用新一代藥，否則猶如「用機關槍掃射螞蟻」一樣。

資助涵蓋傷風感冒藥

上月底參與醫衛局會議的張允傑引述政府方案表示，政府會向藥廠以較廉宜價錢採購藥物，涵蓋糖尿病、高血壓、膽固醇藥物，以及治療偶發疾病如傷風感冒等的藥物，變相病人可就傷風感冒接受資助求診。張允傑稱，對穩定糖尿及高血壓病人而言，一般可相隔3個月覆診一次，即每年須就其慢性病覆診4次，因此其餘兩次資助診症可用於其他偶發疾病。

新藥貴舊藥30至50倍

不過張允傑關注，政府藥單參照醫管局普通科門診，以糖尿藥為例，業界普遍已較少用該款舊藥，質疑政府為減低開支採購較便宜的舊藥。他稱，雖然醫生可向病人提出處方新一代糖尿藥，惟政府資助不涵蓋，病人須額外付費，憂慮屆時將與病人出現爭拗。據悉，醫管局採購舊糖尿藥Metformin每粒成本價約0.1元，新一代藥物則貴約30至50倍。

崔俊明表示，Metformin為現時醫管局普通科門診用作控制糖尿的一線藥物，足夠幫助病情穩定者控制血糖。他稱糖尿病友如同時罹患心血管疾病或肥胖等，才有需要處方新一代藥物，強調舊藥不代表無用，最重要是對症下藥。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，醫管局藥物名冊一向會考慮成本效益，不一定要使用新一代藥物，惟建議政府可考慮向藥廠洽購新藥，如醫生評估病人須使用新藥，亦能收取較低價錢。

相關字詞﹕彭鴻昌 崔俊明 香港西醫工會 高血壓 糖尿病 慢性疾病共同治理計劃 醫務衛生局

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