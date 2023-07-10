私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情

資助涵蓋傷風感冒藥

上月底參與醫衛局會議的張允傑引述政府方案表示，政府會向藥廠以較廉宜價錢採購藥物，涵蓋糖尿病、高血壓、膽固醇藥物，以及治療偶發疾病如傷風感冒等的藥物，變相病人可就傷風感冒接受資助求診。張允傑稱，對穩定糖尿及高血壓病人而言，一般可相隔3個月覆診一次，即每年須就其慢性病覆診4次，因此其餘兩次資助診症可用於其他偶發疾病。

新藥貴舊藥30至50倍

不過張允傑關注，政府藥單參照醫管局普通科門診，以糖尿藥為例，業界普遍已較少用該款舊藥，質疑政府為減低開支採購較便宜的舊藥。他稱，雖然醫生可向病人提出處方新一代糖尿藥，惟政府資助不涵蓋，病人須額外付費，憂慮屆時將與病人出現爭拗。據悉，醫管局採購舊糖尿藥Metformin每粒成本價約0.1元，新一代藥物則貴約30至50倍。

崔俊明表示，Metformin為現時醫管局普通科門診用作控制糖尿的一線藥物，足夠幫助病情穩定者控制血糖。他稱糖尿病友如同時罹患心血管疾病或肥胖等，才有需要處方新一代藥物，強調舊藥不代表無用，最重要是對症下藥。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，醫管局藥物名冊一向會考慮成本效益，不一定要使用新一代藥物，惟建議政府可考慮向藥廠洽購新藥，如醫生評估病人須使用新藥，亦能收取較低價錢。