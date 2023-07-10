「慢病共治」資助百餘元 私醫憂蝕本 擬每年每病人6次 每次162至192元 組織：不應拿專科比

明報記者 張逸羲

地區篩查停至新計劃出爐

另有地區康健中心接獲政府通知，暫停現有慢性病篩查服務，料最快今年10至11月計劃推出時重啟。

為期3年的慢病共治計劃於去年《施政報告》提出，旨在推動本港基層醫療發展，資助年過45歲或超重等市民在私營醫療診所診斷和管理高血壓和糖尿病，資助額約為診金一半，若病情惡化可轉介至醫管局專科門診。

病人首次付120元

其餘5次建議150元

據悉，醫衛局轄下基層醫療健康專員彭飛舟與策略採購統籌處總監張偉麟上月底與私醫業界開會，交代初步方案及資助額。與會的香港西醫工會副會長、家庭醫生張允傑向本報引述政府方案稱，日後將由地區康健中心招募及篩查市民，若屬於情况穩定、較年輕的糖尿病及高血壓懷疑個案，可以從《基層醫療名冊》中有參與計劃的私醫名單揀選醫生跟進。

資助方面，張透露病人首次診症須付120元診金，政府資助192元，即醫生有共312元「落袋」，政府資助佔61.5%；其後每次診症政府資助162元，病人收費則由醫生自由定價，惟政府建議定價150元，醫生如跟隨建議，亦即實收312元，政府資助佔比51.9%；若醫生擬收多於150元須先通知政府，以確保收費透明。其他醫療服務資助額則仍待洽商，包括護士診所、專職醫療如營養師等，醫務化驗則毋須市民付費。

倘超建議價 醫生須通報

目前政府正推行其他類似慢病計劃，例如醫管局公私營協作，資助於普通科覆診的穩定糖尿病或高血壓病人，每年10次到私醫診症，收費遠低於慢病共治計劃，醫生實收金額亦較多（見表）。

張允傑認為政府「美其名」讓私醫自由定價，惟絕大部分醫生會跟隨建議定價，否則「不夠大型醫療集團鬥」。他形容醫生每次診症實收312元「維唔到皮」，未能涵蓋護士薪酬和「燈油火蠟」，而業內替糖尿或高血壓患者每次覆診收600至800元不等，憂會削弱醫生參與意欲，建議政府加大資助額。

為競爭 獨立私醫料跟公價

醫學會會長、家庭醫生鄭志文認為病情因人而異，難劃一評估資助是否足夠；但他補充，醫生收病情穩定者300多元，屬合理水平，惟患者若同時有高血壓、高膽固醇等複雜情况，診金及藥費或要每月逾700元。

組織冀領綜援者免費

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，慢病共治計劃目的為早發現、早跟進慢性病，定位與普通科不同，而且病人能選擇醫生和時間，相信願付百多元覆診，惟關注政府會否為領取綜援者豁免收費。

對於私醫業界憂慮入不敷支，彭鴻昌認為政府連藥物也提供，醫生「其實沒什麼成本」，亦不應該以專科或專治糖尿病的收費比較；彭鴻昌稱，現有逾600名醫生參與醫管局公私營協作，相信該批醫生會樂意參加計劃，加上私營醫療集團參與，認為醫生數目足以應付需求。