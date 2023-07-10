明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「慢病共治」資助百餘元 私醫憂蝕本 擬每年每病人6次 每次162至192元 組織：不應拿專科比

【明報專訊】今屆政府醫療衛生重點項目「慢性疾病共同治理計劃」（下稱「慢病共治計劃」）原定今年第二至第三季推出，其後延至第四季，當局至今未交代具體資助額和求診模式。立法會衛生事務委員會本周五（14日）將討論計劃，本報獲悉政府上月底曾向私家醫生業界交代初步方案，擬資助糖尿病及高血壓病人每年6次到私醫診症，病人首次須付120元，其後每次建議費用150元。香港西醫工會認為資助額不吸引，憂削弱業界參與意欲；有病人組織則認為醫生不應以專科收費比較資助額，並相信有一定數目醫生願意參與。

明報記者 張逸羲

地區篩查停至新計劃出爐

另有地區康健中心接獲政府通知，暫停現有慢性病篩查服務，料最快今年10至11月計劃推出時重啟。

為期3年的慢病共治計劃於去年《施政報告》提出，旨在推動本港基層醫療發展，資助年過45歲或超重等市民在私營醫療診所診斷和管理高血壓和糖尿病，資助額約為診金一半，若病情惡化可轉介至醫管局專科門診。

病人首次付120元

其餘5次建議150元

據悉，醫衛局轄下基層醫療健康專員彭飛舟與策略採購統籌處總監張偉麟上月底與私醫業界開會，交代初步方案及資助額。與會的香港西醫工會副會長、家庭醫生張允傑向本報引述政府方案稱，日後將由地區康健中心招募及篩查市民，若屬於情况穩定、較年輕的糖尿病及高血壓懷疑個案，可以從《基層醫療名冊》中有參與計劃的私醫名單揀選醫生跟進。

資助方面，張透露病人首次診症須付120元診金，政府資助192元，即醫生有共312元「落袋」，政府資助佔61.5%；其後每次診症政府資助162元，病人收費則由醫生自由定價，惟政府建議定價150元，醫生如跟隨建議，亦即實收312元，政府資助佔比51.9%；若醫生擬收多於150元須先通知政府，以確保收費透明。其他醫療服務資助額則仍待洽商，包括護士診所、專職醫療如營養師等，醫務化驗則毋須市民付費。

倘超建議價 醫生須通報

目前政府正推行其他類似慢病計劃，例如醫管局公私營協作，資助於普通科覆診的穩定糖尿病或高血壓病人，每年10次到私醫診症，收費遠低於慢病共治計劃，醫生實收金額亦較多（見表）。

張允傑認為政府「美其名」讓私醫自由定價，惟絕大部分醫生會跟隨建議定價，否則「不夠大型醫療集團鬥」。他形容醫生每次診症實收312元「維唔到皮」，未能涵蓋護士薪酬和「燈油火蠟」，而業內替糖尿或高血壓患者每次覆診收600至800元不等，憂會削弱醫生參與意欲，建議政府加大資助額。

為競爭 獨立私醫料跟公價

醫學會會長、家庭醫生鄭志文認為病情因人而異，難劃一評估資助是否足夠；但他補充，醫生收病情穩定者300多元，屬合理水平，惟患者若同時有高血壓、高膽固醇等複雜情况，診金及藥費或要每月逾700元。

組織冀領綜援者免費

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，慢病共治計劃目的為早發現、早跟進慢性病，定位與普通科不同，而且病人能選擇醫生和時間，相信願付百多元覆診，惟關注政府會否為領取綜援者豁免收費。

對於私醫業界憂慮入不敷支，彭鴻昌認為政府連藥物也提供，醫生「其實沒什麼成本」，亦不應該以專科或專治糖尿病的收費比較；彭鴻昌稱，現有逾600名醫生參與醫管局公私營協作，相信該批醫生會樂意參加計劃，加上私營醫療集團參與，認為醫生數目足以應付需求。

相關字詞﹕彭鴻昌 鄭志文 醫管局 香港西醫工會 醫務衛生局 慢性疾病共同治理計劃

上 / 下一篇新聞

髮型師：港口味術語 外勞難熟知 稱助理學徒人手需求更大 「政府有無聽我們需要？」
髮型師：港口味術語 外勞難熟知 稱助理學徒人手需求更大 「政府有無聽我們需要？」
指標籤低技術難吸新血 「同30年前叫洗頭妹有何別？」
指標籤低技術難吸新血 「同30年前叫洗頭妹有何別？」
26工種輸勞提出一個月 無交代短缺數據
26工種輸勞提出一個月 無交代短缺數據
輸勞措施80年代早見 「補充勞工」1996推
輸勞措施80年代早見 「補充勞工」1996推
私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情
私醫指政府為減開支購舊藥 藥劑師：足應付穩定病情
目光起衝突 菜刀施襲還擊者齊被捕
目光起衝突 菜刀施襲還擊者齊被捕
花盆發現彈珠孔 警檢彈弓拘一人
花盆發現彈珠孔 警檢彈弓拘一人
岩洞兩建築同時起 造價減10億 洞口大樓駁觀景橋 安達臣道岩坡近距看
岩洞兩建築同時起 造價減10億 洞口大樓駁觀景橋 安達臣道岩坡近距看
雙程證漢遇查逃跑被捕 背囊檢8公斤沉香木
雙程證漢遇查逃跑被捕 背囊檢8公斤沉香木
亞洲第二 中大生物樣本庫國際認可 威院首設擬擴至其他公院 助港發展灣區醫研中心
亞洲第二 中大生物樣本庫國際認可 威院首設擬擴至其他公院 助港發展灣區醫研中心
本地人口少 難吸引投資 倡港版FDA放眼大灣區
本地人口少 難吸引投資 倡港版FDA放眼大灣區
數據通憂私隱 孫東：有法可依 私隱條例第33限資料出境 27年來「尚未實施」
數據通憂私隱 孫東：有法可依 私隱條例第33限資料出境 27年來「尚未實施」
機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救
機署物聯系統內置GPS 遠足無網絡覆蓋也可求救
文錦渡沉降 深暫停通關 口岸車路凹陷拱起 司機：貨運影響不大
文錦渡沉降 深暫停通關 口岸車路凹陷拱起 司機：貨運影響不大
稱運食物予海外茶會有風險 葉劉籲商舖勿自稱「黃圈」
稱運食物予海外茶會有風險 葉劉籲商舖勿自稱「黃圈」
調查：主因費用難擔 八成中高齡基層無定期睇牙
調查：主因費用難擔 八成中高齡基層無定期睇牙
海關檢2200萬支私煙 料七成供港
海關檢2200萬支私煙 料七成供港
入境客涉6.3公斤毒品藏4曲奇罐
入境客涉6.3公斤毒品藏4曲奇罐
大灣區GBA專題：苦瓜冲檸茶，灣區衝一哥，來港充新風 港人廣州創辦蔬果茶店 主打好飲又健康
大灣區GBA專題：苦瓜冲檸茶，灣區衝一哥，來港充新風 港人廣州創辦蔬果茶店 主打好飲又健康
大灣區GBA專題：推陳保鮮 調新茶研周邊皆耗心
大灣區GBA專題：推陳保鮮 調新茶研周邊皆耗心
大灣區GBA專題：「交學費交到疑入錯行」 轉敗為勝靠堅持
大灣區GBA專題：「交學費交到疑入錯行」 轉敗為勝靠堅持
AI製作字幕省成本 影片會議適用
AI製作字幕省成本 影片會議適用
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要
【Emily】周守仁擢升樞機 有資格選教宗
【Emily】周守仁擢升樞機 有資格選教宗
【Emily】5邨試行廚餘智能回收桶 半年400公噸
【Emily】5邨試行廚餘智能回收桶 半年400公噸
【Emily】親子華服寫書法 128隊齊創紀錄
【Emily】親子華服寫書法 128隊齊創紀錄
【Emily】殘疾運動員攝影展 田二少捕獲蘇樺偉
【Emily】殘疾運動員攝影展 田二少捕獲蘇樺偉
【Emily】G19考察珠海橫琴 體驗兩地一檢入澳
【Emily】G19考察珠海橫琴 體驗兩地一檢入澳
【Emily】保育倡議學生賽 「大潭抽水奇蹟」奪冠
【Emily】保育倡議學生賽 「大潭抽水奇蹟」奪冠
【Emily】36年官場感受 聶德權稱與抗疫有緣
【Emily】36年官場感受 聶德權稱與抗疫有緣