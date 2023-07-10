輸勞措施80年代早見 「補充勞工」1996推

90年代新機場輸建築工掀糾紛

港英政府1992年推出一般輸入勞工計劃，配額上限2.5萬人，不再針對行業設配額；同年訂立《僱員再培訓條例》，規定日後行政長官會同行政會議可不時批准輸入僱員計劃，同時要求僱主就每名外勞繳付每月400元徵費，供本地培訓工人。

1996年2月「補充勞工計劃」實施並取代上述計劃，初期曾收窄至5000個配額；本地工人必須獲優先聘用以填補空缺，僱主如確實未能聘請本地人，方可輸入屬技術員級別或以下勞工。每宗個案由勞工處原則性審批並諮詢勞顧會，但不得輸入侍應、售貨員等26個「低技術或非技術」職位。為保障本地勞工，僱主申請前須先本地招聘4周、外勞工資不可低於相關職位的本地工資中位數。

補充勞工計劃現時沒就整體勞工市場或個別行業制訂配額，撇除去年因為疫情一度准許所有院舍申請輸入護理員、導致整體輸入5829名勞工，2017至2021年每年獲批輸入人數介乎2765至3378。

求職網未見 准輸式微工種惹熱議

26個工種將暫准輸入外勞，古老工種如電腦或打孔機操作員（Computer／Key Punch Operator）掀社會熱議，本報搜遍各大求職網站也未能尋獲空缺。翻查資料，打孔卡曾是早期電腦儲存、輸入資料和編寫程式的主要媒介，打孔機操作員會利用機器在印有多列格子的打孔卡上特定位置打洞，以示數碼信息，再由電腦讀取。