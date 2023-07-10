指標籤低技術難吸新血 「同30年前叫洗頭妹有何別？」

出身理髮家族 資深師傅盼以手藝走出世界

新冠疫情下髮型屋一度被政府強制停業一個月。Seiko憶述，那時許多人有感髮型屋是必需品，「如果我給你一把剪刀，你可以剪到與我一樣，我才會承認我是低技術」。

Seiko曾獲亞洲髮型大賽冠軍等獎項，也帶學徒到海外參賽，「我希望告訴別人，自己雖然讀書不多，但憑着一門手藝和髮型專業走出世界，不再是昔日『洗頭妹』、『剪髮佬』的年代」。若要吸引年輕人入行，她認為先要將髮型師地位提升並視為專業。

為客人剪髮，使他們變漂亮，Seiko在髮型屋找到滿足感和理想，也尋獲另一半——她的丈夫也是髮型師。因此髮型屋疫下一度停業時，幾乎全家族停工，她自嘲「難得地聚首一堂」。捱過那一「疫」，她說其髮型屋流失人手不多，反而是移民潮下流失不少客人，「之前每周都見到三四家人說要走了」。

（輸勞系列˙一）