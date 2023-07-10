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港聞二

大灣區GBA專題：「交學費交到疑入錯行」 轉敗為勝靠堅持

【明報專訊】創立茶救星球前，蘇允生也不乏「滑鐵盧」。2014年跨界茶飲，「當時覺得內地市場落後，可能只是小門店或小檔口，門面很『罨耷』，客人傾向打包拎走。我覺得未來一定會有中國的星巴克，便抱着這個美好的幻想入行，希望將茶飲帶到全世界」。

幻想美好現實卻殘酷，懷着這份理念開的茶飲店，從開店選址出問題，到員工出問題，再到產品出問題，此次創業「交了很多學費」，最終因缺乏經驗和經營上各種困難而結業，之後亦開過麵包、粥店，2017更回港與生意伙伴在大埔開了手打檸檬茶「爆檸」，運用本地檸檬做出不苦不澀的檸檬茶，但因租金貴、利潤少、成本壓力等因素結束。

回過頭看，蘇允生感慨，能走到今天就如公司門口地磚上寫的「最初所擁有的只是夢想，以及毫無根據的自信而已」。她說很多人都認為她能在茶飲行業成功是毫無根據，只憑一腔熱血感性的決定，不過蘇允生則另有一番體會，「現實的執行和你想像的肯定不一樣，很多東西沒有基礎，從不懂得設計到懂，從不懂麵包到找到烘焙高手，從不懂飲品到煉成『金舌頭』，都是靠自己摸索，慢慢成長，當中交了很多學費，交到懷疑自己是不是入錯行，也試過想放棄。不過要記得，身邊還有很多信任你的親人、朋友、員工，只有堅持初心，才能讓相信你的人獲益」。

相關字詞﹕手搖飲品 茶飲 大灣區

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